Treinador reprova atitude de Vini Jr: ‘Ele não precisa…’

Mesmo começando no banco, Vini Jr foi um dos principais personagens da vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Getafe, fora de casa, no último domingo. O atacante entrou no segundo tempo, participou de lances que resultaram em duas expulsões e gerou reclamações do time adversário.

Após a partida, o técnico do Getafe, José Bordalás, criticou a postura do brasileiro e afirmou ter sido provocado durante o jogo.

— O Vinicius chegou e disse que foi uma ótima substituição. Não tem nada para explicar, foi o que ele me disse. Eu disse para ele se concentrar em jogar — acrescentou Bordalás.

Bordalás reclama de provocação de Vini Jr após expulsão

— Ele não precisa vir me dizer que estou bem na substituição, ele não precisa vir me provocar — disse o treinador.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Bordalás fez sua primeira mudança no Getafe: tirou Kiko Femenía, que já tinha cartão amarelo e enfrentava dificuldades para marcar Vini Jr, e colocou Nyom em seu lugar. No entanto, menos de um minuto após entrar em campo, o lateral foi expulso.

Em um lance fora da bola, Nyom atingiu o rosto de Vini Jr. no momento em que o brasileiro tentava se desvencilhar da marcação para receber o passe. A jogada ocorreu bem à frente do árbitro, que mostrou o cartão vermelho imediatamente.

Logo após o lance, o Real Madrid abriu o placar com Mbappé, e o camisa 7 passou a ser vaiado a cada toque na bola. As vaias aumentaram quando Vini sofreu a falta que resultou na segunda expulsão do Getafe — o meia Sancris recebeu o segundo amarelo e deixou o campo.

— A substituição foi motivada pelo cartão do Kiko, para evitar ficarmos com dez homens, mas tudo se complicou. Depois o Sancris foi expulso, e com nove jogadores era quase impossível — lamentou o técnico.

Em jogo marcado por provocação de Vini Jr, Mbappé decide e Real Madrid vence Getafe (Foto: Thomas Coex/AFP)

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 24 pontos e segue na liderança do Campeonato Espanhol, dois à frente do Barcelona, vice-líder.

