O Real Madrid enfrenta o Getafe, fora de casa, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em partida válida pela oitava rodada da La Liga. O adversário, que pelo nome pode não despertar grande curiosidade no fã de futebol internacional, já causou incômodo a diversas equipes na liga espanhola. A seguir, o Lance! apresenta um pouco mais sobre o clube.

Getafe 🔵

Fundado há apenas 43 anos, o Getafe consolidou-se como uma presença constante na elite do futebol espanhol desde 2004. Ao longo de 21 temporadas na La Liga, o clube transformou o estádio Coliseu em uma verdadeira arena de guerra para os adversários — sejam recém-promovidos à primeira divisão ou potências como Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Reconhecido por seu estilo combativo e pela dificuldade que impõe aos rivais em seus domínios, o time madrilenho construiu uma reputação de adversário incômodo, sobretudo a partir da segunda metade da década de 2010.

Isso é futebol, papai 🗣️

Esse perfil competitivo ganhou força com a chegada de José "Pepe" Bordalás, ex-atacante e técnico conhecido por implantar um modelo de jogo pragmático. Aos 61 anos e com mais de três décadas de carreira, ele reassumiu a equipe em maio de 2023, após passagem marcante entre 2016 e 2021, quando levou o clube de volta à primeira divisão e o manteve na elite por quatro temporadas. Com um dos menores orçamentos da La Liga e sob o comando do treinador espanhol, o Getafe alcançou a oitava colocação em duas temporadas e terminou em quinto lugar em outra — a melhor campanha de sua história —, garantindo assim a oportunidade de disputar a Europa League no ano seguinte.

Em contraste com a tradicional escola espanhola, marcada pela posse de bola e construção paciente, Bordalás aposta em linhas defensivas compactas, transições rápidas e jogo físico. A verticalidade, a intensidade e o aproveitamento das bolas longas são pilares de sua filosofia. Entre os adeptos do futebol local, seu estilo é amplamente criticado por ser considerado excessivamente defensivo. Como consequência, o Getafe figura com frequência entre os times com menor índice de posse de bola, maior número de lançamentos longos, mais faltas cometidas e mais cartões — tanto amarelos quanto vermelhos — na La Liga.

Quando criticado por adversários, Bordalás costuma responder com ironia e defender firmemente seu estilo de jogo e seus atletas. O "bordalismo" tornou-se tão característico que o treinador cunhou uma frase própria, usada para reforçar sua visão de futebol: "¡Esto es fútbol, papá!" (em tradução livre: "Isso é futebol, papai!").

2025/26 💭

Na atual temporada, o Getafe enfrentou dificuldades financeiras ainda mais severas. Pressionado pelas regras de fair play financeiro da La Liga, o clube não conseguiu inscrever todos os jogadores no início da competição e iniciou o campeonato com apenas sete atletas disponíveis. Mesmo diante desse cenário, a entidade vem apresentando desempenho competitivo: após oito rodadas, ocupa a 11ª colocação, com cinco pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento.

