Joia brasileira, Giovanna Waksman assina com o Lyon até 2028

A brasileira Giovanna Waksman é a nova jogadora das Lyonnes, o time feminino do Lyon. O clube francês anunciou a contratação da meio-campista nesta segunda-feira (9), com vínculo válido até 30 de junho de 2028.

— Atleta profissional! Aos 16 anos, assino meu primeiro contrato profissional. Sem palavras para descrever o orgulho e a felicidade que estou sentindo nesse momento. Gratidão a Deus, minha família e a todos que de alguma forma fazem parte dessa grande conquista — escreveu.

A trajetória da joia brasileira

Nascida no Rio de Janeiro, Giovanna começou a jogar futebol aos seis anos, inicialmente na escola e depois no Botafogo. Ainda nas primeiras etapas de formação, passou a atuar em categorias acima da sua idade e chegou a defender equipes masculinas no Brasil.

(Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em 2022, a jovem se mudou para os Estados Unidos para integrar uma academia privada na Flórida. Atuando pelo time escolar FC Florida Prep, a brasileira ganhou destaque pelo desempenho ofensivo e capacidade de decisão. As atuações renderam a ela o prêmio Gatorade Player of the Year da Flórida na temporada 2024/25.

Durante o período no país, Giovanna também participou de treinamentos com o elenco profissional do Washington Spirit, equipe que disputa a National Women's Soccer League, convivendo com atletas como Trinity Rodman e Aubrey Kingsbury.

No cenário internacional, a meio-campista integra a base da Seleção Brasileira. Pela equipe sub-17, conquistou o título do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17 em 2024, quando foi eleita melhor jogadora do torneio, com cinco gols marcados.

Reprodução / Instagram

No ano seguinte, disputou mais uma edição da Copa do Mundo Feminina Sub-17 da FIFA e balançou as redes logo na estreia do Brasil diante do Marrocos. Ao todo, marcou três gols e ajudou a seleção a alcançar o quarto lugar, melhor campanha brasileira na história da competição.

Atualmente em recuperação de uma lesão, Giovanna fará o processo de reabilitação em Lyon. O clube francês informou que dará suporte à atleta durante o período até seu retorno aos gramados nos próximos meses.

O Lyon no futebol feminino

Fundado em 1970 como seção feminina do FC Lyon e incorporado ao Olympique Lyonnais em 2004, o Lyon se tornou uma das principais potências do futebol feminino europeu.

O clube construiu um período de forte domínio sobretudo a partir dos anos 2010, acumulando 18 títulos do Campeonato Francês, 10 Copas da França e 8 conquistas da Liga dos Campeões Feminina da UEFA. A equipe também ficou marcada por longas sequências de títulos nacionais e por reunir algumas das principais jogadoras do futebol mundial.