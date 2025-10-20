Jornal europeu pede jogador do Flamengo na Seleção: ‘Deixou o Palmeiras em frangalhos’
Atacante participou dos três gols da vitória rubro-negra contra o adversário
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo superou o Palmeiras por 3 a 2 na tarde de domingo (19), no Maracanã, e alcançou o rival na liderança do Brasileirão. O confronto, tratado como uma "final antecipada", mobilizou o país e repercutiu além das fronteiras sul-americanas, com destaque na imprensa esportiva internacional, especialmente na Espanha.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores do Flamengo apontam melhor em campo contra o Palmeiras: ‘Seleção’
Fora de Campo20/10/2025
- Flamengo
Pedro mantém grande fase no Flamengo, e Filipe Luís vê atacante com credencial para a Copa de 2026
Flamengo20/10/2025
- Flamengo
Pedro desconversa sobre chances de Seleção e analisa momento no Flamengo
Flamengo19/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O jornal espanhol "As", em matéria assinada pelo jornalista Héctor Pérez, repercutiu a vitória do Flamengo ainda no domingo. Conhecido por cobrir o futebol brasileiro com ênfase em personagens que tiveram passagens marcantes pelo futebol europeu — especialmente na Espanha —, o veículo costuma destacar nomes familiares ao público local.
Por isso, já era esperado que o título da reportagem trouxesse alguma menção a figuras como Filipe Luís, ídolo do Atlético de Madrid, ou Vitor Roque, que teve atuações discretas por Barcelona e Betis, a depender do desfecho da partida. Com o triunfo construído ainda na primeira etapa, a manchete acabou centrada justamente no treinador rubro-negro.
No corpo do texto, os nomes de Pedro e Giorgian De Arrascaeta também foram valorizados — ambos contribuíram com um gol e uma assistência cada um. O camisa 9, inclusive, ganhou destaque nos dois primeiros parágrafos, sendo questionado se merece uma oportunidade na próxima convocação da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti.
Em contrapartida, Vitor Roque e o técnico Abel Ferreira foram citados como personagens que não conseguiram se impor diante da eficiência rubro-negra. Apesar do maior volume ofensivo apresentado pelo Palmeiras ao longo dos 90 minutos, o Verdão não soube aproveitar as chances criadas e acabou superado no placar. Abaixo, veja a repercussão do jornal "As" sobre a partida:
Tradução: Filipe Luís incendeia o Brasil (título). O Flamengo derrotou o Palmeiras por 3 a 2 e abre o Brasileirão até o fim do campeonato. Pedro reinou supremo sobre Vitor Roque (subtítulo).
Pedro 🤝 Filipe Luís
— Era anunciado como o jogo que poderia decidir o Brasileirão, mas o que aconteceu entre Flamengo e
Palmeiras, no Rio de Janeiro, diante de um Maracanã lotado, foi a redenção de Pedro diante de
Filipe Luís. Após os problemas do atacante com o técnico brasileiro há algum tempo, o camisa 9 do Mengão mostrou por que é um dos melhores atacantes do país, mesmo após ter fraturado o joelho.
9️⃣ do hexa? 🟢🟡
— Não foi o seu único gol na partida. A atuação do atacante, que será debatida para decidir se ele deve ou não ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção, deixou o Palmeiras em frangalhos, imparável. Ele deu assistência para De Arrascaeta, e o uruguaio não decepcionou, abrindo o placar. Ele forçou o pênalti, que Jorginho converteu, e ajudou seu time a voltar ao caminho certo. E, claro, ele emergiu como o arquiteto do terceiro e decisivo gol que selou a partida contra o time de Abel Ferreira.
E o Palmeiras? 🐷
— A noite parecia destinada a Vitor Roque brilhar novamente. Tigrinho, que retornou ao Brasil em busca do que parecia perdido na Europa, não decepcionou, liderando sua equipe. Ele marcou um gol de cabeça impressionante que impulsionou a luta pelos três pontos, mas não teve sucesso diante da eficácia do time da casa.
— O Verdão, que teve a chance de dar um golpe decisivo na briga pelo título da liga, não finalizou da melhor maneira. Tentou, porque se havia uma coisa que nunca faltou ao time de Abel Ferreira, era determinação para reverter qualquer situação, mas ficou mais uma vez evidente que o Flamengo, e consequentemente Filipe Luís, não só tem o melhor elenco do Brasil, mas também da América do Sul.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias