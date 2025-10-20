O Flamengo superou o Palmeiras por 3 a 2 na tarde de domingo (19), no Maracanã, e alcançou o rival na liderança do Brasileirão. O confronto, tratado como uma "final antecipada", mobilizou o país e repercutiu além das fronteiras nacionais, com destaque na imprensa esportiva internacional, especialmente na Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal "Clarín" repercutiu a vitória rubro-negra e já projetou o próximo confronto da equipe, que enfrentará o Racing nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. A publicação destacou o bom momento vivido pelo Fla, que recentemente venceu por 3 a 0 o Botafogo — atual campeão brasileiro e da América — e superou o Palmeiras, principal adversário na disputa pelos títulos continental e nacional.

continua após a publicidade

Além de relatar os principais lances da partida com ênfase nos gols — destaque para Pedro, que participou dos três tentos do Flamengo, marcando um, dando assistência em outro e sofrendo o pênalti que originou o segundo — e para Vitor Roque, responsável por tentar diminuir a vantagem adversária pelo lado do Palmeiras, o "Clarín" também dedicou atenção a dois nomes específicos. O primeiro foi Agustín Rossi, goleiro rubro-negro e figura já conhecida da mídia argentina por ter defendido o Boca Juniors entre 2017 e 2023.

Agustín Rossi, goleiro do Flamengo, durante partida contra o Palmeiras no Maracanã. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O segundo nome mencionado, mais ao final da reportagem, foi o do zagueiro Léo Ortiz, substituído ainda no primeiro tempo. Após exames realizados em um hospital do Rio de Janeiro, foi descartada uma lesão mais grave, embora tenha sido constatado um estiramento no ligamento do tornozelo direito.

continua após a publicidade

O defensor sofreu a contusão após um choque com o atacante Vitor Roque, que caiu sobre sua perna. Ortiz deixou o gramado com dores intensas, o tornozelo imobilizado e precisou de atendimento médico ainda durante a partida. Sua presença no confronto contra o Racing, válido pela semifinal da Libertadores, permanece incerta. Abaixo, veja a repercussão do "Clarín" sobre a partida:

Jornal "Clarín" sobre a vitória do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Reprodução/Clarín)

Tradução: O Flamengo causa medo na preparação para as semifinais com o Racing: derrotou Botafogo e Palmeiras e chegou à liderança do Brasileirão (título).

O melhor da América? 🌎

— O Flamengo é o bicho-papão do futebol brasileiro. Após golear o Botafogo por 3 a 0 na última quarta-feira, neste domingo, antes da partida contra o Racing pela Copa Libertadores, o time derrotou o Palmeiras por 3 a 2 no Estádio do Maracanã e empatou com o time paulista na liderança do Campeonato Brasileiro.

Boa notícia? 🚑

— Mas nem tudo são más notícias para a Academia (Racing), pois além da vitória, o Flamengo sofreu uma perda significativa antes da partida de quarta-feira. Léo Ortiz, zagueiro titular de 29 anos

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.