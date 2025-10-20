A partida entre Getafe e Real Madrid, apesar de ter terminado com apenas um gol, foi marcada por diversos acontecimentos. Vini Jr, que iniciou no banco de reservas, teve papel central no desenrolar do confronto ao entrar no segundo tempo, provocar duas expulsões e intensificar o clima de tensão entre os anfitriões. O brasileiro ainda foi acusado de ironizar o técnico adversário e tornou-se alvo da revolta do zagueiro Juan Iglesias, em um dos momentos mais acalorados do jogo.

Em determinado momento da partida, o defensor protagonizou uma discussão acalorada com Vinícius, enquanto Éder Militão e Kylian Mbappé intervieram para tentar conter os ânimos. Durante o desentendimento, Iglesias disparou: "É por isso que todo mundo te odeia. Aprenda com seus companheiros." Após o apito final, ele comentou o episódio, minimizando o conflito, mas deixando críticas: "São coisas que ficam em campo, mas há atitudes que não podem ser permitidas. Quando não há respeito, essas situações acontecem."

Como foi a partida? ⚽

O Real controlou amplamente o primeiro tempo da partida contra o Getafe, criando as principais oportunidades, mas encontrou em David Soria um obstáculo constante. Logo aos 7 minutos, Mbappé recebeu passe de Rodrygo, avançou até a área e exigiu grande intervenção do goleiro. Na reta final, Aurélien Tchouaméni arriscou de longa distância, o camisa 11 finalizou após assistência de Jude Bellingham, e David Alaba tentou em cobrança de falta; em todas as ocasiões, o arqueiro evitou o gol.

No segundo tempo, o Getafe conseguiu equilibrar momentaneamente as ações e dificultou o setor ofensivo merengue. Mbappé teve duas boas chances, ambas próximas à trave. Aos 31 minutos, Allan Nyom foi expulso após falta dura em Vinícius, e três minutos depois, Mbappé abriu o placar ao concluir com precisão após passe de Arda Güler. Na sequência, o francês desperdiçou nova oportunidade ao chutar fraco. Aos 38', Álex Sancris também recebeu cartão vermelho por infração sobre o camisa 7 merengue.

A entrada de Vini Jr, aos 10' da segunda etapa, foi determinante para o desfecho favorável ao Real Madrid. As duas expulsões, fator que ampliou os espaços em campo, permitiram ao Madrid assumir o controle das ações, consolidando a vitória.

