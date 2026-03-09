Endrick vive má fase e é criticado por jornal europeu: 'Catastrófico'

Após um início meteórico com a camisa do Lyon, Endrick vive seu primeiro momento de turbulência desde que chegou à França. O atacante brasileiro, emprestado pelo Real Madrid, foi duramente criticado pela imprensa francesa após atuações apagadas nas últimas partidas. O jornal L'Équipe classificou sua performance contra o Paris FC como "catastrófica", apontando falhas técnicas e de comportamento dentro de campo.

No empate por 1 a 1 com o Paris FC neste domingo (8), Endrick entrou aos 20 minutos do segundo tempo, mas pouco contribuiu. Uma finalização de longa distância que passou longe do gol foi suficiente para que parte da torcida presente no Groupama Stadium o vaiasse. O veículo francês foi contundente na análise.

– Quanto a Endrick, a falta de jeito foi agravada pela falta de inteligência: o camisa 9 do Lyon, que já havia feito uma partida ruim contra o Lens, cometeu um desarme catastrófico, jogando sozinho e mandando bolas para as arquibancadas, de onde foi recebido com uma chuva de vaias – publicou o L'Équipe.

Endrick em sequência negativa na temporada

O Lyon vive sua pior fase desde a chegada do brasileiro. São quatro jogos consecutivos sem vencer, com três derrotas e um empate. Na Copa da França, a equipe foi eliminada nos pênaltis pelo Lens, em partida na qual Endrick teve atuação discreta, embora tenha convertido sua cobrança na disputa.

Nos últimos quatro jogos, Endrick deu apenas duas assistências, ambas na derrota para o Olympique de Marselha. O jejum de gols já dura um mês – seu último gol foi contra o Laval, no dia 4 de fevereiro, pela Copa da França. A seca coincide com as lesões de Sulc e Moreira, dois de seus principais companheiros no setor ofensivo.

Endrick conversa com Paulo Fonseca em Lyon x Lens, pela Copa da França (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

O momento delicado chega em uma semana decisiva para Endrick. Na última partida, o técnico Paulo Fonseca optou por deixá-lo no banco, justificando a decisão como forma de preservação física para o duelo da Europa League contra o Celta de Vigo, na quinta-feira (12).

– Não podemos esquecer que o Endrick esteve afastado durante um ano, só agora começou a jogar com mais frequência. O último jogo foi muito intenso e foi impossível para os jogadores recuperarem. Se ele tivesse começado hoje, correríamos o risco de outra lesão – explicou Fonseca em entrevista coletiva.

O atacante corre contra o tempo para retomar o bom futebol antes do dia 16 de março, quando Carlo Ancelotti convocará a seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Endrick briga por uma vaga na lista final da Copa do Mundo, e a fase atual acende um sinal de alerta.

O próximo compromisso do Lyon será decisivo para a temporada. Na quinta-feira (12), a equipe enfrenta o Celta de Vigo fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League.

