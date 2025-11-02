Com gol de João Pedro, o Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0, neste sábado (1), fora de casa, em partida válida pela décima rodada da Premier League. Outro brasileiro a participar da partida foi Estêvão, que entrou nos minutos finais e não repetiu o brilho das atuações anteriores, apesar do impacto que causou desde o início de temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em ascensão nos Blues, o jovem deixou o Palmeiras com status de promessa, mas também carregando a marca de um atleta que, por vezes, não se sobressaía em confrontos decisivos. Com gols marcados em todas as competições que disputou pelo clube inglês até aqui, Estêvão afirmou como enfrentou a fama de não ser decisivo em grandes jogos.

continua após a publicidade

— Nem me preocupava com isso porque tenho 18 anos. Ninguém está 100% pronto com 18 anos. Agradeço muito a Deus por às vezes as coisas não serem do jeito que eu queria, do jeito que as pessoas queriam no Brasil, para estarem acontecendo aqui hoje — começou o camisa 41, em entrevista à "ESPN".

— Eu soube lidar com isso tranquilamente, minha família sempre esteve do meu lado, é o que mais importa. Não importa se eu perco algum jogo, se eu ganho algum jogo, sei que posso contar com a minha família e isso é o mais importante. Estar podendo ajudar o Chelsea, ajudar em clássico, dar orgulho para a torcida, é algo que fico mais feliz — finalizou.

continua após a publicidade

Cuiabá a Liverpool ✈️

No Brasil, Estêvão era constantemente associado a uma brincadeira nas redes sociais, criada por torcedores rivais do Palmeiras: o apelido "Cuiabá Man". Apesar do protagonismo em campo e de ser considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no período, o jovem enfrentava certa crítica por parte de torcedores, especialmente devido à sua participação menos decisiva em confrontos contra as principais equipes do país. Em contrapartida, costumava se destacar diante de adversários de menor expressão na elite do futebol nacional, como ficou estereotipado em suas exibições contra o Cuiabá, o que acabou originando o meme.

Nesta temporada, o Chelsea aproveitou a antiga brincadeira para enaltecer a imagem do jovem. Após Estêvão ser o herói da vitória sobre o Liverpool, em 4 de outubro, ao marcar o gol do triunfo nos acréscimos, o clube publicou uma imagem do jogador comemorando, acompanhada da expressão "Liverpool Man". A publicação ainda traz a legenda: "O meme acabou rápido por aqui. Estêvão é decisivo!", em tom descontraído.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial