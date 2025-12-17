Luis Enrique elogia Filipe Luís e crava sobre o Flamengo: 'Pode entrar na Europa'

Técnico do PSG, Luis Enrique elogiou o treinador Filipe Luís e afirmou que o Flamengo tem a capacidade de enfrentar qualquer equipe do mundo. Em coletiva após a vitória dos franceses sobre os cariocas nos pênaltis no Mundial, o comandante afirmou que a equipe precisou dar o máximo para se dar melhor sobre o Rubro-Negro.

- Sem dúvidas. Eu analisei perfeitamente o Flamengo. Claramente podemos ver que não é um time que somente ganha, mas que joga bem, que sabe defender em qualquer registro, pressionando alto, com linha baixa, é equipe compacta, com jogadores muito bons, mas com uma clara mentaldiade de equipe. Estivemos num dia em que tivemos que jogar o máximo para ganhar do Flamengo. Pode entrar na Europa e enfrentar qualquer time do mundo. Tenho certeza que um time treinado por ele vai jogar bem, porque é muito claro o estilo dele.

Na sequência, Luis Enrique parabenizou o Flamengo por uma temporada que se encerrou com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão. O treinador fez uma análise da partida e afirmou ter sido um confronto muito difícil e equilibrado.

- Sinceramente, foi uma partida muito boa, com um time do Flamengo que jogou muito bem. Foi muito difícil, mas a qualidade e a mentalidade dos jogadores estavam presentes, e ver esse espírito foi um verdadeiro prazer contra uma equipe muito boa. Fizemos um primeiro tempo muito bom, controlamos bem a partida, conseguimos pressionar o adversário, mas depois do pênalti, o jogo ficou mais equilibrado e mais difícil. Tenho que parabenizar o Flamengo não só pela partida de hoje, mas também pela temporada.

Campeão da Champions League, o PSG conquistou seu primeiro Mundial ao derrotar o Flamengo nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na sequência, os franceses retornam à Paris visando o duelo contra o Vendée Fontenay, pela Copa da França.

Disputa entre PSG e Flamengo

No duelo, o PSG abriu o placar com Kvaratschelia após uma falha de Rossi, mas o Flamengo chegou ao empate com Jorginho convertendo um pênalti sofrido por Arrascaeta. Na disputa de pênaltis, De La Cruz abriu o placar para o Rubro-Negro, Vitinha deixou tudo igual para os franceses, porém a equipe de Filipe Luís perdeu as quatro últimas cobranças.

