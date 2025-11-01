Arsenal segue líder, United tropeça e Vitor Pereira perde mais uma na Premier League
Cinco jogos abrem a 10ª rodada do Campeonato Inglês
No início da 10ª rodada da Premier League, o Arsenal venceu e segue na liderança, o Manchester United tropeçou e Vitor Pereira sofreu nova derrota com o Wolverhampton. Cinco jogos movimentaram o início deste sábado (1º), embora a rodada do Campeonato Inglês se encerre somente no domingo (2).
Arsenal, Manchester United e Wolverhampton são destaques
Fora de casa, o Arsenal derrotou sem dificuldades o Burnley por 2 a 0 com gols e Gyokeres e Declan Rice. Os Gunners seguem na liderança com 25 pontos conquistados e com uma vantagem confortável para os demais adversários na Premier League. A equipe de Mikel Arteta chegou a tirar o pé do acelerador, e o treinador poupou alguns jogadores visando o duelo contra o Slavia Praga, pela Champions League.
Por outro lado, o Manchester United tropeçou diante do Nottingham Forest e desperdiçou a chance de subir na classificação da Premier League. Casemiro abriu o placar, mas os mandantes viraram com Gibbs-White e Savona no segundo tempo, enquanto Diallo achou um golaço na reta final para evitar uma derrota dos Diabos Vermelhos.
E o Wolverhampton sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Fulham, e Vitor Pereira está mais pressionado do que nunca no cargo de treinador. A equipe de João Gomes, André e Jhon Arias ocupa a lanterna da Premier League com apenas dois pontos conquistados, enquanto a equipe londrina ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento.
Crystal Palace e Brighton vencem na Premier League
Nos outros dois confrontos que abriram o dia, o Crystal Palace venceu o Brentford por 2 a 0, chegou aos 16 pontos e encostou na zona de classificação para competições europeias. E o Brighton derrotou o Leeds por 3 a 0 e chegou aos 15 pontos.
