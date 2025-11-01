O brasileiro João Pedro voltou a marcar e foi decisivo na vitória do Chelsea por 1 a 0 diante do Tottenham. Seu gol, marcado aos 34 minutos, revoltou o treinador rival, Thomas Frank. Irritado, o técnico chutou uma garrafa de água que estava próximo ao banco de reservas. Sua reação fervorosa tomou repercussão global;

Tradução: O técnico do Tottenham Hotspur, Thomas Frank, quebrou e chutou uma garrafa de água depois do gol de João Pedro. Só os brasileiros fazem isso!

Tradução: A reação de Thomas Frank ao gol de João Pedro foi impagável! A paixão e a emoção transpareceram naquele momento.

O início de João Pedro pelo Chelsea

Contratado pelo Chelsea durante a janela especial para a disputa do mata-mata do Mundial por 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação da época), João Pedro destacou-se ao marcar dois gols contra o Fluminense na semifinal, deixar sua marca na final contra o PSG e garantir o primeiro título pelo clube inglês em somente três partidas. O atacante teve ótimas passagens na Premier League por Watford e Brighton.

Thomas Frank, técnico do Tottenham, reagiu revoltado ao gol de João Pedro (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

