menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Reação de técnico rival a gol de João Pedro viraliza na Europa: 'Só brasileiros'

Gol brasileiro decidiu a vitória em Tottenham Hotspur Stadium

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
16:49
João Pedro marca para o Chelsea contra o Tottenham (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP))
imagem cameraJoão Pedro comemora gol na partida contra o Tottenham, válida pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro João Pedro voltou a marcar e foi decisivo na vitória do Chelsea por 1 a 0 diante do Tottenham. Seu gol, marcado aos 34 minutos, revoltou o treinador rival, Thomas Frank. Irritado, o técnico chutou uma garrafa de água que estava próximo ao banco de reservas. Sua reação fervorosa tomou repercussão global;

continua após a publicidade

Tradução: O técnico do Tottenham Hotspur, Thomas Frank, quebrou e chutou uma garrafa de água depois do gol de João Pedro. Só os brasileiros fazem isso!

Tradução: A reação de Thomas Frank ao gol de João Pedro foi impagável! A paixão e a emoção transpareceram naquele momento.

Tradução: O técnico do Tottenham Hotspur, Thomas Frank, quebrou e chutou uma garrafa de água depois do gol

Tradução: O técnico do Tottenham Hotspur, Thomas Frank, quebrou e chutou uma garrafa de água depois do gol de João Pedro😅🤔

O início de João Pedro pelo Chelsea

Contratado pelo Chelsea durante a janela especial para a disputa do mata-mata do Mundial por 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação da época), João Pedro destacou-se ao marcar dois gols contra o Fluminense na semifinal, deixar sua marca na final contra o PSG e garantir o primeiro título pelo clube inglês em somente três partidas. O atacante teve ótimas passagens na Premier League por Watford e Brighton.

continua após a publicidade
Thomas Frank, técnico do Tottenham
Thomas Frank, técnico do Tottenham, reagiu revoltado ao gol de João Pedro (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

📲 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

Cristiano Ronaldo no Real Madrid
Cristiano Ronaldo no Real Madrid
Lance!
Messi roubou a cena no domingo passado, na vitória de 3 a 2 do Barcelona sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. O resultado recolocou o Barça na liderança do Espanhol
Real Madrid x Atlético de Madrid - Champions League
Lance!
Lance!
Real Madrid x Manchester City - Courtois
O craque do Barcelona é perseguido pelo português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que marcou 23 vezes
Neymar - Barcelona 6x1 PSG - 2017
Lance!
Cristiano Ronaldo - Real Madrid x Tottenham

O dia 31 de outubro marca o Halloween, celebração anual difundida em diversos países e reconhecida pelas suas histórias sombrias. No futebol europeu, os grandes clubes também conhecem bem a sensação do medo, com adversários e jogadores "assombrando" diversos gigantes do Velho Continente. Nesse contexto, o Lance! apresenta os maiores carrascos de diversas equipes da Europa.

AFP

  • Miniatura da imagem: Cristiano Ronaldo no Real Madrid
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Messi roubou a cena no domingo passado, na vitória de 3 a 2 do Barcelona sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. O resultado recolocou o Barça na liderança do Espanhol
  • Miniatura da imagem: Real Madrid x Atlético de Madrid - Champions League
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Real Madrid x Manchester City - Courtois
  • Miniatura da imagem: O craque do Barcelona é perseguido pelo português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que marcou 23 vezes
  • Miniatura da imagem: Neymar - Barcelona 6x1 PSG - 2017
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Cristiano Ronaldo - Real Madrid x Tottenham

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias