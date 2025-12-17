Jornais europeus repercutem atuação do Flamengo: 'Coisas impensáveis'

Os jornais europeus repercutiram a atuação do Flamengo diante do PSG na derrota nos pênaltis na final do Mundial. O Rubro-Negro chamou a atenção, e o "As", da Espanha, afirmou que o clube carioca é capaz de realizar coisas inimagináveis.

- Este Flamengo, que venceu o Chelsea no Mundial, é uma equipe com carisma, uma torcida única e capaz de coisas impensáveis.

O "Marca" ressaltou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico Filipe Luís em seu segundo ano no Flamengo. Os espanhóis disseram que o Rubro-Negro foi derrotado, mas com honra após o empate por 1 a 1 com o time de Luis Enrique durante os 120 minutos.

- O Flamengo de Filips Luís caiu com honra levando a final até os pênaltis. O Flamengo, longe de se retrair, mostrou-se muito mais eficaz na prorrogação contra um PSG que teve a última chance nos acréscimos após mais um erro de Rossi. Foi o final mais dramático possível para Filipe Luís e seu time do Flamengo, que ficaram a um passo de conquistar sua primeira Copa Intercontinental desde a era de Zico, em 1981.

Campeão da Champions League, o PSG conquistou seu primeiro Mundial ao derrotar o Flamengo nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na sequência, os franceses retornam à Paris visando o duelo contra o Vendée Fontenay, pela Copa da França.

Disputa entre PSG e Flamengo

No duelo, o PSG abriu o placar com Kvaratschelia após uma falha de Rossi, mas o Flamengo chegou ao empate com Jorginho convertendo um pênalti sofrido por Arrascaeta. Na disputa de pênaltis, De La Cruz abriu o placar para o Rubro-Negro, Vitinha deixou tudo igual para os franceses, porém a equipe de Filipe Luís perdeu as quatro últimas cobranças.

