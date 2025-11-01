Sai, zica! Liverpool afasta má fase e vence o Aston Villa por 2 a 0 na Premier League
Reds seguem na busca pelo topo da tabela com 18 pontos; Arsenal é líder com 25
O Liverpool venceu o Aston Villa por 2 a 0 neste sábado (1), em partida válida pela décima rodada da Premier League, um resultado aguardado pelos torcedores presentes no Anfield, após quatro derrotas consecutivas na liga, o que custou a liderança da competição.
Com o primeiro resultado positivo em muito tempo, a equipe comandada por Arne Slot mantém-se na terceira posição, com 18 pontos, oito atrás do líder Arsenal, somando seis vitórias e quatro derrotas, além de 18 gols marcados e 14 sofridos. O time comandado por Unai Emery, permanece na 11ª colocação, com 15 pontos, resultado de quatro vitórias, três empates e três derrotas, com nove gols marcados e 10 sofridos.
Como foi a partida? ⚽
O placar foi aberto pelo Liverpool aos 46 minutos do primeiro tempo, quando Mohamed Salah aproveitou saída de bola equivocada de Emiliano Martínez e finalizou de primeira. 1 a 0 para o Liverpool.
O segundo gol veio com Ryan Gravenberch, destaque constante do clube mesmo neste início de temporada instável. O Villa cometeu novo erro ao tentar sair jogando sob pressão: a bola rebateu, os Reds recuperaram e chegou a Alexis Mac Allister, que encontrou o holandês livre; ele avançou até a meia-lua e finalizou de canhota para garantir o segundo gol, sem chances para o goleiro, ainda que o lance tenha sofrido um leve desvio que enganou a defesa.
O que vem por aí? 🔎
Matéria em atualização...
