Ex-Fluminense é assassinado em atentado no Equador

O lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, ex-jogador do Fluminense, foi assassinado nesta quarta-feira (17) em Guayaquil, no Equador. O atleta, que defendia o Barcelona SC, foi baleado em frente a um açougue no bairro de Sanales, segundo informações da imprensa local. A esposa do jogador também morreu no atentado, enquanto a mãe de Pineida, que estava com o casal, ficou ferida.

De acordo com o canal "Ecuavisa", a polícia equatoriana confirmou que o crime ocorreu em via pública e está sendo investigado. O assassinato aconteceu poucas horas depois de o presidente do Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez, revelar que Pineida havia solicitado proteção especial ao clube por estar recebendo ameaças de morte. Ainda nesta quarta, o elenco do time decidiu não treinar em protesto por quatro meses de salários atrasados.

O Barcelona SC confirmou oficialmente a morte do jogador por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais. Na nota, o clube afirmou ter sido "profundamente impactado" pela perda e prestou solidariedade aos familiares do atleta, informando que divulgaria posteriormente detalhes sobre as homenagens em memória do lateral.

Nascido em Santo Domingo, no Equador, Mario Alberto Pineida Martínez construiu praticamente toda a sua carreira no futebol equatoriano. Ele defendeu clubes como Independiente José Terán, El Nacional e o próprio Barcelona SC, onde atuava desde 2016, com exceção de um período de empréstimo ao futebol brasileiro.

Passagem de Mario Pineida pelo Fluminense

Pineida atuou pelo Fluminense em 2022, emprestado pelo Barcelona SC. Durante sua passagem pelo clube carioca, o lateral disputou 24 partidas oficiais, somando jogos da Libertadores, da Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. No período, contribuiu com uma assistência e foi utilizado como opção regular no elenco tricolor ao longo da temporada.

Pineida em treino pelo Fluminense (Foto: Reprodução/X)

Após o fim do empréstimo, o jogador retornou ao futebol equatoriano e seguiu defendendo o Barcelona SC, onde era considerado um atleta experiente dentro do grupo. A morte de Pineida ocorre em meio a um cenário de violência que tem atingido o futebol no Equador. Nos últimos meses, ao menos outros quatro jogadores foram mortos no país, entre eles Maicol Valencia e Leandro Yépez, do Exapromo Costa, Jonathan González, ex-Independiente del Valle e LDU, além de Miguel Nazareno, de 16 anos, atleta das categorias de base do Del Valle.

