Futebol Internacional

Manchester United define favoritos na busca por um lateral; veja

Ruben Amorim busca novo jogador para a posição já na janela de janeiro

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
17:56
Ruben Amorim durante vitória do Manchester United sobre o Sunderland, pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Ruben Amorim busca um lateral-esquerdo para o Manchester United (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Manchester United busca lateral-esquerdo para a janela de transferências de janeiro.
Identificaram quatro nomes: Maxi Araújo, Samuel Dahl, Arsène Kouassi e Joaquin Seys.
Para a lateral-direita, visam Daniel Muñoz, do Crystal Palace, em disputa com City e Liverpool.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Manchester United está ativo no mercado pensando na janela de transferências de janeiro e mira a contratação de um lateral-esquerdo. De acordo com o portal "Team Talk", os Red Devils identificaram quatro nomes potenciais para a posição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Maxi Araújo, do Sporting, Samuel Dahl, do Benfica, Arsène Kouassi, do Lorient, e Joaquin Seys, do Club Brugge, são os nomes identificados pelo Manchester United para reforçar a lateral-esquerda, que hoje conta com Luke Shaw - atuando mais como terceiro zagueiro -, Patrick Dorgu e Tyrell Malacia, que está de saída do clube.

Por Ruben Amorim utilizar um esquema com três zagueiros, Shaw, quando disponível, é um dos titulares dessa primeira linha de defensores, abrindo espaço para outro jogador atuar na ala-esquerda, o que muitas vezes acontece com Dorgu e até Diogo Dalot, improvisado. Assim, o treinador português identificou a necessidade de buscar um reforço imediato para a posição e listou o quarteto já citado.

Maxi Araujo é um dos alvos do Manchester United para a lateral (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Lateral-direito também é especulado

Para o lado oposto, o Manchester United também definiu um alvo: Daniel Muñoz, lateral-direito do Crystal Palace, De acordo com o portal "CaughtOffside", os Red Devils disputam o colombiano com os grandes rivais Manchester City e Liverpool. Além do trio inglês, clubes como Real Madrid, Barcelona e PSG também foram ligados ao jogador, que falou sobre o tema em entrevista recente:

- Em primeiro lugar, acho que se fala muito sobre um clube ou outro. Se me perguntarem, seria a realização de um sonho jogar em um desses clubes, seja Barcelona, ​​PSG, Real Madrid ou Manchester United. Acho que estou trabalhando para isso; me esforço todos os dias para um dia chamar a atenção de um desses clubes, porque é um sonho meu chegar lá - revelou Muñoz.

