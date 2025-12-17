Manchester United define favoritos na busca por um lateral; veja
Ruben Amorim busca novo jogador para a posição já na janela de janeiro
O Manchester United está ativo no mercado pensando na janela de transferências de janeiro e mira a contratação de um lateral-esquerdo. De acordo com o portal "Team Talk", os Red Devils identificaram quatro nomes potenciais para a posição.
Maxi Araújo, do Sporting, Samuel Dahl, do Benfica, Arsène Kouassi, do Lorient, e Joaquin Seys, do Club Brugge, são os nomes identificados pelo Manchester United para reforçar a lateral-esquerda, que hoje conta com Luke Shaw - atuando mais como terceiro zagueiro -, Patrick Dorgu e Tyrell Malacia, que está de saída do clube.
Por Ruben Amorim utilizar um esquema com três zagueiros, Shaw, quando disponível, é um dos titulares dessa primeira linha de defensores, abrindo espaço para outro jogador atuar na ala-esquerda, o que muitas vezes acontece com Dorgu e até Diogo Dalot, improvisado. Assim, o treinador português identificou a necessidade de buscar um reforço imediato para a posição e listou o quarteto já citado.
Lateral-direito também é especulado
Para o lado oposto, o Manchester United também definiu um alvo: Daniel Muñoz, lateral-direito do Crystal Palace, De acordo com o portal "CaughtOffside", os Red Devils disputam o colombiano com os grandes rivais Manchester City e Liverpool. Além do trio inglês, clubes como Real Madrid, Barcelona e PSG também foram ligados ao jogador, que falou sobre o tema em entrevista recente:
- Em primeiro lugar, acho que se fala muito sobre um clube ou outro. Se me perguntarem, seria a realização de um sonho jogar em um desses clubes, seja Barcelona, PSG, Real Madrid ou Manchester United. Acho que estou trabalhando para isso; me esforço todos os dias para um dia chamar a atenção de um desses clubes, porque é um sonho meu chegar lá - revelou Muñoz.
