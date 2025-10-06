Chelsea manda recado a rivais do Palmeiras com post de exaltação a Estêvão; veja

Estevão chegou ao Chelsea cercado de expectativa e, com o tempo, tem confirmado seu potencial de maneira tão precoce que até mesmo quem já conhecia seu talento se surpreende. No último sábado (4), foi o herói da vitória sobre o Liverpool ao marcar nos acréscimos o gol decisivo, que levou a torcida dos Blues ao êxtase em Stamford Bridge. Em meio ao destaque do jovem, o perfil oficial do clube londrino nas redes sociais fez uma brincadeira que faz referência às piadas recorrentes entre torcedores brasileiros e rivais do Palmeiras sobre o jogador.

A publicação consiste em uma imagem de Estevão comemorando a vitória sobre o Liverpool, acompanhada acima pelo termo "Cuiabá Man". No entanto, o nome aparece riscado e substituído por "Liverpool Man", em alusão ao gol decisivo marcado contra os Reds. A publicação ainda inclui a legenda: "O meme acabou rápido por aqui, Estêvão é Decisivo!", em tom bem-humorado.

A expressão "Cuiabá Man" ganhou projeção nas redes sociais durante a passagem meteórica de Estevão pelo Palmeiras, entre 2023 e 2025. Apesar do protagonismo em campo e de ser considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no período, o jovem enfrentava certa crítica por parte de torcedores — principalmente rivais paulistas —, especialmente devido à sua participação menos decisiva em confrontos contra as principais equipes do país. Em contrapartida, costumava se destacar diante de adversários de menor expressão na elite do futebol nacional, como ficou estereotipado em suas exibições contra o Cuiabá, o que acabou originando o meme.

Os comentários da publicação, inclusive, estão repletos de manifestações de brasileiros, que reagiram com surpresa ao fato de se tratar do perfil oficial do Chelsea. Abaixo, veja a publicação na rede social Instagram:

Estêvão vem se consolidando como uma peça valiosa no esquema do técnico Enzo Maresca, que conta com um elenco jovem e promissor, fruto do planejamento adotado pelo Chelsea nos últimos anos. Em nove partidas oficiais, o brasileiro já soma uma assistência e, agora, seu primeiro gol — marcado em um clássico decisivo contra os atuais campeões nacionais. O bom momento e a confiança depositada nele na Inglaterra se refletem também no Brasil: o ex-Palmeiras passou a figurar nas convocações de Carlo Ancelotti e foi chamado para os compromissos da Seleção nesta Data Fifa de outubro.

