Veja toda a disputa de pênaltis entre PSG x Flamengo no Mundial

PSG e Flamengo se enfrentaram na grande final da Copa Intercontinental, na tarde desta quarta-feira (17), e o clube francês ficou com o título na disputa por pênaltis. No tempo normal, as equipes empataram por 1 a 1. Veja abaixo toda a disputa de pênaltis:

Como foi o jogo entre PSG x Flamengo

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado do PSG para a sorte do Flamengo.

Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate para o Flamengo contra o PSG.

