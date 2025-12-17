A vitória nos pênaltis sobre o Flamengo rendeu ao Paris Saint-Germain (PSG) o título de campeão do mundo. E, mais do que isso, rendeu ao clube francês um valor em premiação nada desprezível. Foram US$ 5 milhões embolsados como premiação pelo triunfo. Na conversão atual, o equivalente a R$ 27,5 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O PSG entrou diretamente na final da competição, mas abocanhou, por regulamento, o valor equivalente a vitórias nas duas fases anteriores. E os comandados de Luis Enrique chegaram à competição pelo título da Champions League, conquistado no meio deste ano.

Na partida desta quarta-feira, Kvaratskhelia abriu o placar, Jorginho diminuiu e, nos pênaltis, o goleiro Safonov foi herói.

Veja a premiação do Mundial dividida por fase

Quartas de final

Eliminado: US$ 1 milhão

Classificado: US$ 2 milhões

Semifinal

Eliminado: permanece com US$ 2 milhões

Classificado: soma mais US$ 2 milhões

Final

Vice-campeão: permanece com US$ 4 milhões

Campeão: soma mais US$ 1 milhão

Total do campeão PSG: US$ 5 milhões

Fifa The Best: melhor 11 passa de € 1 bilhão em valor de mercado

A Fifa premiou, na última terça-feira, os melhores jogadores da temporada. E foram selecionados, dentre os premiados na cerimônia em Doha, no Qatar, os jogadores para a equipe ideal da temporada (contada na lógica europeia) em meio às demais premiações do The Best. E o somatório do valor de mercado dos destaques passa de € 1,1 bilhão, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Na conversão atual, o equivalente a R$ 7 bilhões.

continua após a publicidade

Exatamente € 1,118 bilhão é valor de mercado dos eleitos: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk e Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham e Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. Clique aqui e entenda o somatório. Predomínio, portanto, de jogadores do PSG.