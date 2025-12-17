Lance! confere: para a Fifa, o PSG é campeão mundial?

Afinal, a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Flamengo na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira, significa que o clube francês é campeão mundial pela primeira vez? O Lance! resolveu conferir mais uma vez essa questão, que sempre mobiliza as torcidas em todo o Brasil, e a resposta é… sim! Pelo menos segundo o site oficial da entidade máxima do futebol. Em 2024, ao lançar o novo modelo do Intercontinental, a Fifa deixou claro que os vencedores deste torneio seriam campeões mundiais.

continua após a publicidade

Veja no link do site oficial

Site da Fifa confirma que campeões intercontinentais são campeões do mundo (Foto: Reprodução)

Com isso, cria-se a curiosa situação de haver dois campeões mundiais no mesmo ano, já que o Chelsea conquistou o título da primeira Copa do Mundo de Clubes, disputada neste ano, nos Estados Unidos. Outra curiosidade é que o clube inglês bateu, na decisão, o próprio PSG. Portanto, o time francês poderia ter conquistado dois títulos mundiais no mesmo ano.

Esquisito? Nem tanto, porque a situação de ter dois campeões mundiais já ocorreu. Em 2000, a Fifa organizou o Campeonato Mundial de Clubes, realizado no Brasil. A competição reuniu times da África, América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa e Oceania pela primeira vez e foi vencida pelo Corinthians.

continua após a publicidade

Porém, no mesmo ano, o Boca Juniors foi campeão da Libertadores e enfrentou o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões na decisão do Intercontinental. O time argentino levou a melhor e ficou com o título que a Fifa reconhece como Mundial. Em 2017, a entidade inclusive noticiou em seu site o reconhecimento oficial que todos os clubes vencedores do Intercontinental são campeões mundiais. Logo, Corinthians e Boca Juniors são campeões mundiais de 2000.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo