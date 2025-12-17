Atlético de Madrid mira jogador do Manchester City; confira
Intenção dos Colchoneros é assegurar um empréstimo na janela de janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Diante da proximidade da janela de inverno europeu, o Atlético de Madrid está monitorando o mercado e definiu um novo alvo: Nathan Aké, zagueiro do Manchester City. De acordo com o portal "SportMediaset", os Colchoneros buscam garantir o empréstimo do defensor holandês.
Relacionadas
- Futebol Internacional
City pode desembolsar mais de R$ 600 milhões por joia; veja
Futebol Internacional16/12/2025
- Futebol Internacional
Ex-alvo do Flamengo e gols de lendas: Atlético de Madrid vence o Valencia na La Liga
Futebol Internacional14/12/2025
- Palpites
Manchester City x Brentford – Palpites, análise e odds
Palpites16/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A intenção do Atlético de Madrid seria garantir a chegada de Aké tendo um empréstimo como base, incluindo a opção de compra ao fim do vínculo inicial. Aos 30 anos, o zagueiro está disposto a deixar o Manchester City pela falta de minutos com Pep Guardiola nesta temporada, tendo atuado em apenas uma partida na Premier League e outra na Champions League.
Assim, as negociações já começaram para alinhar as expectativas das duas partes. Nathan Aké possui contrato com o City até junho de 2027 e a proximidade da Copa do Mundo de 2026 cria uma urgência para o defensor deixar os Citizens, principalmente para se manter em alto nível.
Simeone falou abertamente sobre contratações no Atleti
Diante do mercado de transferências próximo de sua abertura, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, falou sobre a janela de janeiro em específico e refletiu sobre o tema, que pode fazer referência à Nathan Aké e as possíveis negociações com o Manchester City:
- Imagino que sempre haverá inquietação entre os jogadores e, principalmente, entre os empresários. E com a Copa do Mundo no meio do caminho, haverá jogadores de todas as seleções que precisarão jogar, mostrar seu talento, embora ir para outro time não garanta isso. Estarei atento ao que possa acontecer e espero que seja o melhor para o clube e para os jogadores -
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias