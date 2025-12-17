menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Atlético de Madrid mira jogador do Manchester City; confira

Intenção dos Colchoneros é assegurar um empréstimo na janela de janeiro

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
18:34
Time do Manchester City comemora vitória contra o West Ham (Foto: Oli Scarff/AFP)
imagem cameraManchester City pode perder zagueiro para o Atlético de Madrid (Foto: Oli Scarff/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Atlético de Madrid monitora o mercado para contratar Nathan Aké, do Manchester City.
O clube busca um empréstimo com opção de compra ao final do contrato.
Aké deseja deixar o City por falta de minutos nesta temporada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Diante da proximidade da janela de inverno europeu, o Atlético de Madrid está monitorando o mercado e definiu um novo alvo: Nathan Aké, zagueiro do Manchester City. De acordo com o portal "SportMediaset", os Colchoneros buscam garantir o empréstimo do defensor holandês.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A intenção do Atlético de Madrid seria garantir a chegada de Aké tendo um empréstimo como base, incluindo a opção de compra ao fim do vínculo inicial. Aos 30 anos, o zagueiro está disposto a deixar o Manchester City pela falta de minutos com Pep Guardiola nesta temporada, tendo atuado em apenas uma partida na Premier League e outra na Champions League.

continua após a publicidade

Assim, as negociações já começaram para alinhar as expectativas das duas partes. Nathan Aké possui contrato com o City até junho de 2027 e a proximidade da Copa do Mundo de 2026 cria uma urgência para o defensor deixar os Citizens, principalmente para se manter em alto nível.

Manchester City 1x0 Chelsea - Copa da Inglaterra
Aké pode deixar o City rumo ao Atlético de Madrid (Foto: Ben Stansall / AFP)

Simeone falou abertamente sobre contratações no Atleti

Diante do mercado de transferências próximo de sua abertura, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, falou sobre a janela de janeiro em específico e refletiu sobre o tema, que pode fazer referência à Nathan Aké e as possíveis negociações com o Manchester City:

continua após a publicidade

- Imagino que sempre haverá inquietação entre os jogadores e, principalmente, entre os empresários. E com a Copa do Mundo no meio do caminho, haverá jogadores de todas as seleções que precisarão jogar, mostrar seu talento, embora ir para outro time não garanta isso. Estarei atento ao que possa acontecer e espero que seja o melhor para o clube e para os jogadores -

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias