Espanhóis repercutem gol de Lingard, pelo Corinthians: 'Fez história'

O primeiro gol de Jesse Lingard com a camisa do Corinthians ganhou repercussão na imprensa espanhola. O jornal "AS" publicou uma matéria nesta quarta-feira (22) destacando a conquista do meio-campista inglês, que deu a vitória ao Timão contra a Barra de Santa Catarina, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O veículo espanhol ressaltou que Lingard alcançou um feito histórico: se tornou "o primeiro jogador britânico a marcar em solo brasileiro". O gol, anotado aos 48 minutos do primeiro tempo, veio após sobra na área: Matheuzinho chutou forte, Pedro Raúl cabeceou para o meio e Lingard finalizou de primeira. O lance precisou ser revisado pelo VAR, que levou cinco minutos para validar o gol.

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– Jesse Lingard será sempre lembrado no Brasil por seu primeiro gol contra a Barra de Santa Catarina – escreveu o AS.

As cita fase difícil ao primeiro gol de Lingard

O jornal espanhol também relembrou o início conturbado do inglês no Corinthians. Lingard foi alvo de muitas críticas por parte da torcida e da imprensa brasileira no começo do mês de abril. O baixo desempenho em campo rendeu ao jogador o rótulo de "o jogador mais medíocre de todos", segundo publicou o próprio AS após o duelo contra o Internacional, no dia 5 deste mês.

Na ocasião, após derrota, o veículo destacou que Lingard não conseguiu finalizar uma vez sequer e completou apenas um drible em 72 minutos em campo. O inglês foi descrito como uma "contratação excêntrica" do futebol brasileiro.

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Lingard pode ser uma das novidades na escalação do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Com o gol marcado, a expectativa agora é por uma recepção mais calorosa da torcida. O Corinthians volta a jogar no próximo domingo contra o Vasco, na Neo Química Arena, em partida que marcará a primeira vez que Lingard atuará diante de sua torcida desde que encerrou o jejum de gols.

Em sua passagem pelo clube, Lingard disputou sete partidas, totalizando 211 minutos em campo. O gol contra a Barra de Santa Catarina é o único dele até o momento. Com o resultado, o Corinthians leva vantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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