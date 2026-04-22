Após susto, exames descartam lesão grave de zagueiro da Seleção Brasileira e do Real Madrid

Após ser substituído com dores ainda no primeiro tempo da vitória do Real Madrid sobre o Alavés por 2 a 1, na última terça-feira, Éder Militão realizou exames que afastaram qualquer risco de lesão grave. A situação, neste momento, não gera preocupação visando a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Eder Militão saiu no primeiro tempo do duelo entre Real Madrid e Alavés pela La Liga (Foto: Jaime Reina / AFP)

O incômodo foi classificado como muscular e ocorreu na mesma perna que o jogador havia lesionado anteriormente, problema que o afastou dos gramados por cerca de quatro meses. O histórico recente, naturalmente, acendeu um alerta no departamento médico do clube merengue.

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Especialistas apontam que, após uma lesão de maior gravidade, a formação de novo tecido na região afetada ainda exige um período de adaptação às exigências físicas e ao ritmo intenso de jogo. Esse tipo de resposta muscular é considerado normal no processo de retorno e reforça a necessidade de um controle rigoroso de carga nos treinos e partidas.

No duelo contra o Alavés, o zagueiro sentiu o desconforto logo após chegar à área para finalizar um cruzamento de Jude Bellingham. Após o chute, Militão caiu no gramado e indicou imediatamente a necessidade de atendimento. Assim que a equipe médica entrou em campo, o defensor sinalizou que seria impossível continuar, dando lugar a Antonio Rüdiger.

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Ao deixar o campo, Militão caminhava com uma leve mancada, o que gerou preocupação imediata.

A tendência, agora, é que o defensor seja reavaliado ao longo dos próximos dias. O Real Madrid adotará cautela e monitorará a evolução do quadro antes de estipular um prazo definitivo para o retorno aos treinos coletivos. Ele ainda aguarda o resultado de novos exames de imagem para confirmar a ausência total de edema ou fibras comprometidas.

Militão, que passou quatro meses em recuperação de uma grave lesão no bíceps femoral da perna esquerda, vinha ganhando sequência no time de Álvaro Arbeloa. Antes do susto contra o Alavés, o brasileiro havia atuado como titular em três partidas seguidas, incluindo os 90 minutos diante do Bayern de Munique, na eliminação do clube na Champions League.