Astro da Alemanha se lesiona e perderá a Copa do Mundo: 'Sonho acabou':
Serge Gnaby anunciou em suas redes sociais que estará de fora do Mundial
O atacante Serge Gnabry, do Bayern de Munique, está fora da Copa do Mundo de 2026. O jogador de 30 anos rompeu o músculo adutor da coxa direita e anunciou a ausência na competição em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira.
A lesão ocorreu durante o jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid. No sábado, horas antes da conquista do 35º título da Bundesliga sobre o Stuttgart, o Bayern divulgou um comunicado informando a lesão no adutor da perna direita, sem especificar o tempo de recuperação.
– Os últimos dias foram difíceis de assimilar. Uma temporada do Bayern de Munique que ainda reserva muitas surpresas depois da conquista de mais um título da Bundesliga no fim de semana. Quanto ao sonho da Copa do Mundo com a seleção da Alemanha... Infelizmente, acabou para mim. Como o resto do país, estarei torcendo pelos meninos de casa. Agora é hora de focar na recuperação e voltar para a pré-temporada. Obrigado por todas as mensagens – escreveu o atacante.
Gnabry afastado por três a quatro meses
Segundo informações da "Sky Sports Alemanha", Gnabry ficará afastado dos gramados por três a quatro meses. O prazo inviabiliza qualquer possibilidade de recuperação a tempo da Copa do Mundo, que começa em junho.
O atacante deverá retornar apenas para a pré-temporada com o Bayern de Munique, clube com o qual renovou recentemente o contrato até 2028. Na temporada, ele soma 10 gols e 11 assistências em 37 jogos, majoritariamente como titular.
– Ele está calmo e sereno, mas, obviamente, está desapontado. Quando você tem 30 ou 31 anos, provavelmente ainda tem uma Copa pela frente. Não sei por quanto tempo mais ele vai continuar jogando, mas esta poderia ter sido sua última chance – reconheceu Max Eberl, dirigente do Bayern.
O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, terá que encontrar um substituto para Gnabry. O atacante fez parte do elenco principal nos últimos dois amistosos da seleção, nas vitórias contra Gana e Suíça.
Pela Alemanha, Gnabry marcou 26 gols em 59 jogos. Pelo Bayern, conquistou 17 títulos, incluindo um Mundial de Clubes, uma Champions League e sete Campeonatos Alemães. Aos 30 anos, a Copa de 2026 poderia ter sido sua última chance de disputar o torneio.
