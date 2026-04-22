Torcida de gigante europeu pede Filipe Luís, ex-Flamengo, após queda de treinador

A torcida de um gigante europeu começou a pedir a contratação de Filipe Luís, ex-Flamengo, depois do anúncio da demissão do treinador nesta quarta-feira (22). Depois de uma sequência negativa, Liam Rosenior foi desligado do comando do Chelsea, e o técnico brasileiro teve o nome em alta nas redes sociais europeias.

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Depois da saída do Flamengo, Filipe Luís foi cotado para assumir o Strasbourg, do mesmo grupo do Chelsea, mas as negociações não avançaram. Depois da queda de Rosenior, o nome do brasileiro ficou em alta entre os torcedores.

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O Chelsea conta com João Pedro, Estêvão e Andrey Santos no elenco, jogadores que poderiam ganhar ainda mais destaque com Filipe Luís. O ex-Flamengo segue sem clube desde que foi demitido do Rubro-Negro. Veja os comentários dos torcedores ingleses abaixo:

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Filipe Luís no último jogo pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre Filipe Luís, ex-Flamengo

Tradução sobre o treinador brasileiro: Fãs nos comentários não fazem sentido nenhum. Vocês choram por um vencedor comprovado, mas depois dizem Fabregas. Vocês não sabem que o Luis ganhou mais como treinador do que ele? É o mesmo cara que superou o Maresca na CWC. Tragam ele pra cá.

Tradução sobre Filipe Luís: Sinceramente, poderia ser uma boa opção.. Nem fazia sentido ele ter sido demitido do Flamengo, ele estava indo bem lá.

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Tradução sobre Filipe Luís, ex-Flamengo: Ele é um taticista como o Maresca, só um taticista pode tirar algo desses jogadores medianos.

Tradução sobre o ex-Flamengo: Boa escolha. Filipe Luís ou Fábregas deveriam ser as únicas opções.

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