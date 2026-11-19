Jogador é suspenso por oito anos após atingir árbitro com pedra no Equador; vídeo
Jhon Perlaza arremessou o objeto contra um assistente durante partida da terceira divisão; federação solicitará à Fifa que a punição tenha validade mundial
O jogador Jhon Perlaza foi suspenso por oito anos de todas as atividades relacionadas ao futebol após agredir um árbitro assistente com uma pedra durante uma partida da terceira divisão do Campeonato Equatoriano. A decisão foi anunciada pela Federação Equatoriana de Futebol (FEF) nesta quarta-feira (18). O atleta ficará afastado até 19 de outubro de 2034.
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O episódio aconteceu em 17 de outubro, no confronto entre Club Ciudad de Yantzaza, equipe de Perlaza, e Club Rio Aguarico. Aos 51 minutos do segundo tempo, o jogador arremessou uma pedra do banco de reservas, que atingiu o rosto do assistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez. A agressão provocou a interrupção da partida, que não chegou ao fim.
Segundo a federação, o árbitro sofreu ferimentos graves, precisou passar por uma cirurgia e deverá ficar afastado por 60 dias. A comissão disciplinar responsabilizou Perlaza pela agressão física a um integrante da equipe de arbitragem e determinou a suspensão de oito anos de todas as atividades ligadas ao futebol.
FEF solicitará extensão da punição à Fifa
A entidade também informou que solicitará à Fifa que a suspensão tenha validade mundial. Caso o pedido seja aceito, Perlaza ficará impedido de exercer atividades relacionadas ao futebol em outros países durante o período da punição.
A decisão ainda pode ser contestada pelo jogador no Tribunal de Apelações da própria federação equatoriana.
Clube também foi punido após agressão
O Club Ciudad de Yantzaza também foi responsabilizado pela conduta de seu jogador e por falhas nas obrigações de segurança como mandante. A equipe recebeu uma multa de 2 mil dólares (cerca de R$ 11,7 mil) e terá de reembolsar outros 4.369,73 dólares (aproximadamente R$ 25 mil) pelas despesas médicas do árbitro assistente.
Além das penalidades financeiras, o clube não poderá disputar seus próximos três jogos como mandante no Estádio Municipal de Yantzaza.
Após o episódio, a equipe divulgou um pedido de desculpas e anunciou o desligamento imediato de Perlaza, depois de identificar o responsável pela agressão.
Nota oficial da Federação Equatoriana de Futebol
A Federação Equatoriana de Futebol informou que sua Comissão Disciplinar, mediante resolução de 18 de novembro de 2026 (expediente disciplinar N.º CD-035-2026), sancionou o jogador Jhon Michel Perlaza Salas e o Club Ciudad de Yantzaza. A sanção respondeu aos confrontos ocorridos em 17 de outubro de 2026 no partido entre o Club Ciudad de Yantzaza e o Club Río Aguarico FC, na data 3 do Grupo D da Ascenso Nacional 2026.
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