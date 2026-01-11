menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Endrick titular; veja escalação do Lyon contra o Lille

Brasileiro de 19 anos fará sua estreia pela equipe francesa

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
16:30
Atualizado há 2 minutos
Endrick anunciado pelo Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraEndrick anunciado pelo Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dia de estreia! Endrick fará sua primeira partida com a camisa do Lyon, em duelo contra o Lille, pela Copa a França. O atacante de 19 anos está entre os 11 titulares que começarão o jogo. A partida será realizada neste domingo (11), no estádio Pierre-Marouy, às 17h (de Brasília).

continua após a publicidade

Entrevista exclusiva: Endrick revela motivo para assinar com o Lyon

Confira escalação do Lyon

O Lille aposta no mando de campo para tentar encerrar uma sequência negativa diante do Lyon, já que não vence o rival há cinco partidas e foi eliminado nos dois últimos confrontos entre as equipes pela Copa da França. Para o duelo deste domingo, o técnico Bruno Genesio terá desfalques importantes: Marc-Aurèle Caillard e Ousmane Touré seguem lesionados, enquanto Hamza Igamane está a serviço da seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.

O Lyon chega com expectativa em torno da possível estreia de Endrick contra o Lille. O atacante brasileiro, emprestado pelo Real Madrid, está liberado para atuar e foi confirmado pelo técnico Paulo Fonseca como opção para a partida, ainda que não haja definição sobre titularidade. Para o confronto, o único desfalque confirmado é o meio-campista Corentin Tolisso, suspenso.

continua após a publicidade
Endrick - Lyon
Endrick foi apresentado como reforço do Lyon no início de janeiro (Foto: OlivierChassignole/AFP)

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Chegada de Endrick ao Lyon

No Palmeiras, Endrick atuou com regularidade desde sua estreia sob o comando de Abel Ferreira e, ao longo de dois anos, disputou 82 partidas, com 21 gols e três assistências. Posteriormente, encerrou sua primeira passagem pelo Real Madrid com 40 jogos, sete bolas na rede e um passe decisivo.

continua após a publicidade

Em 2025/26, entretanto, entrou em campo apenas três vezes, somando 99 minutos, sem participação direta em gols, o que o levou a buscar a recuperação do melhor rendimento. Com isso, Endrick optou por ser emprestado pelo Real e jogar no futebol francês.

A escolha por defender o Lyon no restante da temporada se insere em uma estratégia para retomar protagonismo na carreira, ampliar a minutagem em campo e se credenciar à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, com foco na Copa do Mundo de 2026.

Ficha do jogo

Lille-escudo-onde-assistir
LIL
Lyon-escudo-onde-assistir
LYO
2ª rodada
Copa da França
Data e Hora
Domingo, 11 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)
Árbitro
Clément Turpin
Assistentes
Nicolas Danos e Steven Torregrossa
Onde assistir
SportyNet

circulo com pontos dentroTudo sobre

