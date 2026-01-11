Luis Enrique reconhece pouca minutagem de jogador do PSG: 'Merece mais'

O técnico Luis Enrique afirmou que o atacante Gonçalo Ramos merece receber mais tempo em campo no PSG, apesar do espaço reduzido na temporada. O português é o artilheiro do Paris em 2024/25, com dez gols, mesmo com participação limitada nos jogos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista coletiva na véspera do confronto contra o Paris FC, pelos 16 avos de final da Copa da França, o treinador destacou a postura profissional de Ramos desde que chegou ao clube e ressaltou que o atacante está sempre preparado para ajudar quando é acionado.

continua após a publicidade

— Quando você assina com um grande clube como o PSG, não sabe quanto vai jogar. Sua responsabilidade é estar pronto para ajudar o time. É isso que Gonçalo faz. Ele é um exemplo do que deve ser um jogador profissional. Sei que ele quer jogar mais e sei que merece mais minutos, mas estou muito feliz de ter um jogador como ele. Ele marcou um número de gols incrível — afirmou Luis Enrique.

Luis Enrique também falou sobre a importância do momento da temporada do Paris Saint-Germain, destacando a necessidade de evolução individual e coletiva, além de resultados para seguir vivo nas competições.

continua após a publicidade

— É um bom momento para buscar melhorar individualmente e coletivamente. Você precisa ganhar jogos para continuar nas competições e mostrar nível para partidas decisivas do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões — disse.

Outras respostas de Luis Enrique na coletiva antes de PSG x Paris FC

Luis Enrique classificou o duelo contra o Paris FC como especial e comparou a partida a uma final, destacando a importância de um enfrentamento na Copa da França. Além disso, o treinador minimizou qualquer efeito negativo no grupo em perguntas sobre negociações contratuais e rumores envolvendo jogadores do elenco.

Luis Enrique observa o jogo entre PSG e Metz, pelo Campeonato Francês (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

— É um jogo particular, como uma final: ou você continua ou para por ali. Gostamos muito da Copa da França e estamos focados nessa competição — disse Luis Enrique, que completou:

— Sempre há rumores em torno do PSG, com muitas notícias falsas. Algumas pessoas querem desestabilizar o clube. Negociações são normais, mas são privadas e continuarão privadas. Sabemos o que queremos, e isso é o mais importante.

Luis Enrique também comentou episódios recentes em que o PSG decidiu partidas nos minutos finais e atribuiu o cenário à mentalidade da equipe. No último jogo, o clube parisiense foi campeão da Supercopa da França ao bater o Olympique de Marselha nos pênaltis. Até os acréscimos, a equipe perdia por 2 a 1, levou para os pênaltis e levantou o troféu.

— Claro que é preciso um pouco de sorte, mas quando você faz a mesma coisa várias vezes, não é acaso. Essa equipe tem uma mentalidade diferente, embora precisemos melhorar para que isso aconteça com menos frequência.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial