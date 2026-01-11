Ramón Planes, atual diretor esportivo do Al-Ittihad, apontou o jogador Pedri, do Barcelona, como um nome certo para vencer a Bola de Ouro no futuro. O ex-diretor esportivo de times como Tottenham, Espanyol, Getafe e o próprio Barcelona rasgou elogios ao jovem, afirmando que é um "Valerón dos tempos modernos" e que é o "melhor meio-campista da Europa", com ótima evolução ofensiva.

— Ele deu esse passo [melhora na área] conscientemente porque já marcava gols nas categorias de base. Inicialmente, o foco era dominar o jogo, e agora ele está entrando na área. O Pedri é um Valerón dos tempos modernos, com mais físico e resistência, e tenho a certeza de que vai ganhar a Bola de Ouro. As minhas fontes nas Ilhas Canárias disseram-me que não surgiu um jogador como ele desde Valerón. Entre nós que trabalhamos nesta área, não há dúvida de que ele é o melhor meio-campista da Europa — disse Planes, em entrevista ao El País.

Responsável por levar Benzema ao Al-Ittihad, Ramón também comentou sobre outro jogador do Barcelona: Ronald Araújo. O diretor reconhece que não está em sua melhor fase, mas garante a volta por cima:

— Ele é uruguaio e já provou ser o melhor zagueiro do mundo na defesa. Além disso, o Barcelona já teve zagueiros desse estilo, como Gallego, Migueli ou um certo Puyol. Ronald está pagando o preço pela sociedade atual. Ele passou de ser notícia de primeira página por marcar um gol no último minuto em Girona, que deu a vitória ao Barça, a ler ou ouvir opiniões nas redes sociais de jornalistas dizendo que ele nunca mais poderá vestir a camisa do Barcelona por causa do seu erro contra o Chelsea — desabafou.

