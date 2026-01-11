Endrick marca em estreia pelo Lyon; veja gol

Provando ao mundo que tem talento e estrela, Endrick balançou as redes em sua estreia pelo Lyon. Sorridente, a jovem promessa brasileira comemorou o feito. A partida contra Lille, válida pela Copa da França está sendo disputada no estádio Pierre-Marouy. Veja o gol;

Chegada de Endrick ao Lyon

No Palmeiras, Endrick atuou com regularidade desde sua estreia sob o comando de Abel Ferreira e, ao longo de dois anos, disputou 82 partidas, com 21 gols e três assistências. Posteriormente, encerrou sua primeira passagem pelo Real Madrid com 40 jogos, sete bolas na rede e um passe decisivo.

Em 2025/26, entretanto, entrou em campo apenas três vezes, somando 99 minutos, sem participação direta em gols, o que o levou a buscar a recuperação do melhor rendimento. Com isso, Endrick optou por ser emprestado pelo Real e jogar no futebol francês.

A escolha por defender o Lyon no restante da temporada se insere em uma estratégia para retomar protagonismo na carreira, ampliar a minutagem em campo e se credenciar à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, com foco na Copa do Mundo de 2026.

