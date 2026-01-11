Martinelli brilha e Manchester United eliminado; veja como foi o domingo (11) da FA Cup

Em mais um dia de FA Cup, Gabriel Martinelli brilhou pelo Arsenal, enquanto o Manchester United decepcionou, neste domingo (11). Os Gunners fizeram valer o favoritismo para superar o Portsmouth e seguem vivos em todas as competições.

Por outro lado, o Manchester United foi o único clube da Premier League a ser eliminado neste domingo (11). Os Red Devils se juntam a Tottenham, Crystal Palace, Everton, Bournemouth e Nottingham Forest, como os times da elite da Inglaterra que não disputarão a 4ª rodada da FA Cup.

Como foi o domingo (11) da FA Cup

No segundo jogo do dia, o Arsenal sofreu um susto ao sair atrás do Portsmouth logo no início da partida. Mas a equipe de Mikel Arteta contou com um grande dia nas bolas paradas e com Gabriel Martinelli voando para marcar um hat-trick e classificar os Gunners.

No único confronto entre times da Premier League, o Manchester United foi eliminado pelo Brighton após sofrer uma derrota por 2 a 1, em Old Trafford. Com isso, os Red Devils se tornaram a única equipe entre as 10 melhores do Campeonato Inglês a estar fora da FA Cup na 3ª rodada.

Nos outros confrontos, o Leeds fez valer o favoritismo sobre o Derby County e eliminou o clube da Championship, enquanto o Norwich goleou o Walsall por 5 a 1. Além da eliminação do Manchester United, a outra surpresa foi a derrota do Sheffield United para o Mansfield Town, da League One, que é equivalente a 3ª divisão do país.

Confira os resultados da Copa da Inglaterra deste domingo (11)

Derby County 1 x 3 Leeds

Portsmouth 1 x 4 Arsenal

Hull City 0 (4) x (3) 0 Blackburn Rovers

Swansea City 2 (5) x (6) 2 West Bromwich

Norwich 5 x 1 Walsall

West Ham 2 x 1 Queens Park Rangers

Sheffield United 3 x 4 Mansfield Town

Manchester United 1 x 2 Brighton

Quando é o sorteio da próxima fase?

O sorteio da 4ª rodada da FA Cup acontecerá após o duelo entre Liverpool e Barnsley, nesta segunda-feira (12), em Anfield. Os confrontos da próxima fase serão disputados em jogos únicos entre os dias 14 e 15 de fevereiro.

