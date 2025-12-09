Europeus se enfurecem com falha de ex-Fluminense na Premier League: 'Ruim'

O Manchester United venceu o Wolverhampton por 4 a 1 fora de casa na segunda-feira (8), em partida válida pela 15ª rodada da Premier League, e a goleada entre equipes em situações opostas na tabela teve início em um lance protagonizado por três brasileiros. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Casemiro recuperou a bola de André, ex-Fluminense, e acionou Matheus Cunha, que deu sequência à jogada ao oferecer a assistência final para o português Bruno Fernandes.

O lance abriu a porteira do goleiro Sam Johnstone, que ainda seria vazado outras três vezes ao longo da partida, com gols de Bryan Mbeumo, aos 6 minutos do segundo tempo, em contra-ataque com a meta aberta; Mason Mount, aos 17', em voleio após chuveirinho na área; e novamente pelo camisa 8 e capitão, convertendo pênalti aos 37'. O único gol dos mandantes saiu dos pés de Jean-Ricner Bellegarde, aos 47' da primeira etapa, atacante haitiano que deve enfrentar o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

No entanto, o gol que ganhou maior repercussão nas redes sociais foi o primeiro, por se tratar de uma falha individual de André. Mesmo sendo um dos poucos jogadores elogiados pela torcida do Wolves nesta temporada, ele não escapou de críticas após o lance. Abaixo, veja a reação nas redes sociais:

Tradução: A virada aconteceu aos 25 minutos, um gol memorável — embora em grande parte pelos motivos errados. O meio-campista do Wolves, André, caminhava lentamente com a bola dentro do seu próprio campo, demorando uma eternidade para decidir o que fazer.

Tradução: Quanto dinheiro os lobos estavam procurando, Andre? Ele é ruim.

Tradução: O Wolves é uma porcaria, cara. O André se acha o Beckham, mas não consegue fazer nada. O Arias só quer correr, nada mais. O JSL, que até jogava bem, não recebe nenhum apoio do ataque. Muito, muito ruim.

Tradução: Se o André não tivesse errado, seria 1 a 0. Os Wolves podem vencer este jogo.

Tradução: Esse tal de André. Todas as decisões que ele tomou foram erradas.

Premier League 2025/26 🔢

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rob Edwards permanece na lanterna da competição, sem vitórias após 15 rodadas; são dois empates, 13 derrotas, oito gols marcados e 33 sofridos, desempenho que configura o pior ataque e a pior defesa da liga. O time liderado por Rúben Amorim, por outro lado, segue em busca de posições mais altas na tabela e ocupa agora o sexto lugar, com 25 pontos conquistados em sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 26 gols feitos e 22 contra.

