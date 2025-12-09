Olho nele! Conheça o destaque do Cruz Azul, que pode levar perigo ao Flamengo
Camisa 21 da equipe mexicana vive boa temporada
O principal nome do Cruz Azul para o duelo contra o Flamengo no Intercontinental atende por Gabriel Fernández. O atacante uruguaio, de 31 anos, vive sua melhor fase desde que chegou ao clube e aparece como a maior ameaça ofensiva para o Rubro-Negro "Derby das Américas", marcado para a próxima quarta-feira (10) às 14h (horário de Brasília), no Catar.
Artilheiro da equipe na temporada 2025/26, Fernández soma 9 gols em 17 jogos, além de duas assistências. Atacante destro de 1,86m, o uruguaio faz valer sua forte presença de área e posicionamento apurado para ser letal: precisa de apenas 96 minutos para participar de um gol, converte 80% das grandes chances e marca a cada 3,8 finalizações.
Essa produtividade é potencializada pelo esquema do Cruz Azul. Com alas jogando bem abertos, o time favorece o tipo físico e a experiência de Fernández, transformando-o no ás ofensivo da equipe. O camisa 21 também contribui com consistência física e competitividade — vence 55% dos duelos, sofre quase 2 faltas por jogo e mantém nota média de 7.09 no Sofascore.
Além disso, tem 100% de aproveitamento nos pênaltis (2/2) e divide o protagonismo com Ángel Sepúlveda (7 gols). Ao longo de sua passagem pelo clube, Fernández acumula 52 jogos, 18 gols, 4 assistências e o título da Concachampions 2024/25.
Retrospecto de Fernández contra o Flamengo
Ele já enfrentou o Flamengo: entrou em campo por 45 minutos no 0 a 0 entre Peñarol e Fla, na Libertadores de 2019.
Como chega o Cruz Azul para o confronto ?
A equipe de Nicolás Lacarmón chega ao Intercontinental em uma crise instaurada recentemente após a eliminação na semifinal do Apertura do Campeonato Mexicano.
Ao todo, os mexicanos já disputaram 21 partidas na temporada, com 37 gols marcados, 24 sofridos e seis jogos sem levar gols. Além disso, sustentam a maior média de posse do Campeonato Mexicano: 57,2%.
No Apertura, o Cruz Azul terminou a fase classificatória em 3º lugar, com 35 pontos (10 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas), atrás apenas de Toluca e Tigres. Mesmo assim, a equipe acabou eliminada na semifinal após dois empates contra o próprio Tigres, que avançou pela vantagem do empate.
O duelo contra o Flamengo marca o primeiro encontro oficial entre os clubes, que já protagonizaram amistosos e alimentam no México o apelido de "Derby das Américas".
