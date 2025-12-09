menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Olho nele! Conheça o destaque do Cruz Azul, que pode levar perigo ao Flamengo

Camisa 21 da equipe mexicana vive boa temporada

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/12/2025
08:00
Gabriel Fernández, meia do Cruz Azul (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
imagem cameraGabriel Fernández, meia do Cruz Azul (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O principal nome do Cruz Azul para o duelo contra o Flamengo no Intercontinental atende por Gabriel Fernández. O atacante uruguaio, de 31 anos, vive sua melhor fase desde que chegou ao clube e aparece como a maior ameaça ofensiva para o Rubro-Negro "Derby das Américas", marcado para a próxima quarta-feira (10) às 14h (horário de Brasília), no Catar.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Artilheiro da equipe na temporada 2025/26, Fernández soma 9 gols em 17 jogos, além de duas assistências. Atacante destro de 1,86m, o uruguaio faz valer sua forte presença de área e posicionamento apurado para ser letal: precisa de apenas 96 minutos para participar de um gol, converte 80% das grandes chances e marca a cada 3,8 finalizações.

continua após a publicidade

Essa produtividade é potencializada pelo esquema do Cruz Azul. Com alas jogando bem abertos, o time favorece o tipo físico e a experiência de Fernández, transformando-o no ás ofensivo da equipe. O camisa 21 também contribui com consistência física e competitividade — vence 55% dos duelos, sofre quase 2 faltas por jogo e mantém nota média de 7.09 no Sofascore.

Além disso, tem 100% de aproveitamento nos pênaltis (2/2) e divide o protagonismo com Ángel Sepúlveda (7 gols). Ao longo de sua passagem pelo clube, Fernández acumula 52 jogos, 18 gols, 4 assistências e o título da Concachampions 2024/25.

continua após a publicidade

Retrospecto de Fernández contra o Flamengo

Ele já enfrentou o Flamengo: entrou em campo por 45 minutos no 0 a 0 entre Peñarol e Fla, na Libertadores de 2019.

Gabriel Fernández comemorando gol no duelo entre Cruz Azul e Tigre, na semifinal do Apertura (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Gabriel Fernández comemorando gol no duelo entre Cruz Azul e Tigre, na semifinal do Apertura (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Como chega o Cruz Azul para o confronto ?

A equipe de Nicolás Lacarmón chega ao Intercontinental em uma crise instaurada recentemente após a eliminação na semifinal do Apertura do Campeonato Mexicano.

Ao todo, os mexicanos já disputaram 21 partidas na temporada, com 37 gols marcados, 24 sofridos e seis jogos sem levar gols. Além disso, sustentam a maior média de posse do Campeonato Mexicano: 57,2%.

No Apertura, o Cruz Azul terminou a fase classificatória em 3º lugar, com 35 pontos (10 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas), atrás apenas de Toluca e Tigres. Mesmo assim, a equipe acabou eliminada na semifinal após dois empates contra o próprio Tigres, que avançou pela vantagem do empate.

O duelo contra o Flamengo marca o primeiro encontro oficial entre os clubes, que já protagonizaram amistosos e alimentam no México o apelido de "Derby das Américas".

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias