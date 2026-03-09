Com clássico, veja o sorteio das quartas de final da Copa da Inglaterra
Manchester City e Liverpool irão se enfrentar no Etihad Stadium
Foi realizado, nesta segunda-feira (9), o sorteio das quartas de final da Copa da Inglaterra, em Londres, capital inglesa, antes do duelo entre West Ham e Brentford, que encerrará as oitavas da competição. O destaque da cerimônia ficou com a partida entre Manchester City e Liverpool, que irão se enfrentar no Etihad Stadium. Arsenal e Chelsea contaram com a sorte e irão encarar equipes de divisões inferiores.
Sorteio das quartas da Copa da Inglaterra
- Southampton x Arsenal
- Chelsea x Port Vale
- Manchester City x Liverpool
- West Ham ou Brentford x Leeds United
As partidas serão disputadas entre os dias 4-5 de abril
Clássico e sorte londrina
O grande jogo das quartas de final da FA Cup será entre Manchester City e Liverpool, clubes que dominam o futebol inglês nos últimos anos. Nesta temporada, as equipes já se encontraram duas vezes pela Premier League, com vitória dos Citizens nos dois duelos.
Outro destaque do sorteio foram Arsenal e Chelsea, que terão jogos, na teoria, mais fáceis. Os Gunners, atuais líderes da Premier League, terão pela frente o Southampton, oitavo colocado da Championship, a segunda divisão inglesa. Já os Blues irão encarar o Port Vale, da terceira divisão, que surpreendeu o Sunderland na fase anterior.
