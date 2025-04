Endrick atinge recorde impressionante no futebol; confira

O atacante Endrick, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Real Madrid, atingiu uma marca impressionante na carreira. Segundo relatório divulgado pelo CIES Football Observatory, o brasileiro é o jogador nascido em 2006 com o maior número de partidas profissionais no futebol mundial. Até o momento, são 133 jogos oficiais disputados, um feito expressivo para a idade de 18 anos.

Desde sua estreia entre os profissionais em 6 de outubro de 2022, Endrick manteve uma frequência impressionante de atuações: uma média de 52,8 partidas por temporada. Essa consistência o coloca à frente de outros talentos promissores do futebol brasileiro, como Rodrygo (50,9 jogos por ano), Vitor Roque (44,3), Ângelo Gabriel (41,4) e Yuri Alberto (40,8). O levantamento analisou jogadores nascidos entre 2001 e 2007 em todo o mundo, destacando a excepcional regularidade do jovem atacante.

Endrick segue quebrando recordes na carreira

Aos 16 anos, Endrick tornou-se o jogador mais jovem a atuar pelo time profissional do Palmeiras, estreando em outubro de 2022. Em sua passagem pelo clube, marcou 14 gols no Campeonato Brasileiro antes de completar 18 anos, sendo, por um período, o maior artilheiro da competição nessa faixa etária - marca que, posteriormente, foi superada por Estêvão. Ainda assim, Endrick mantém um feito único: é o primeiro jogador da história do Palmeiras a conquistar títulos em todas as categorias do clube, do sub-11 ao profissional.

Endrick comemora golaço marcado pelo Real Madrid contra a Real Sociedad, pela Copa do Rei (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Pela Seleção Brasileira, Endrick também deixou sua marca. Aos 17 anos, fez sua estreia na equipe principal e já balançou as redes em amistosos contra Inglaterra, Espanha e México, demonstrando seu potencial ao nível internacional.​

Após sua transferência para o Real Madrid, Endrick já começou a escrever sua história no futebol europeu. Em sua estreia na Champions League, tornou-se o jogador mais jovem da história do clube espanhol a marcar um gol na competição, aos 18 anos, 1 mês e 27 dias. Além disso, é o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol.​