Estrela do Liverpool responde sobre interesse do Real Madrid

Além do lateral inglês Alexander-Arnold, outro jogador do Liverpool está inclinado a um movimento ao Real Madrid. Sem dar muitas pistas, o meio-campista Alexis Mac Allister foi questionado pela imprensa argentina sobre seu futuro ou a possibilidade de ingressar à Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu leio os rumores e as notícias chegam até mim, mas o importante é o presente. Por mais que o clube me ame, se eu jogar mal neste fim de semana, eles vão perder o interesse - disse Mac Allister sobre o interesse do Real Madrid, em entrevista exclusiva ao "TyC Sports".

continua após a publicidade

Na busca por reforços, o Real Madrid continua monitorando a situação de meio-campistas. Zubimendi seria o principal nome na lista, porém o clube enfrenta concorrência do Arsenal, que está mais avançado na corrida pelo jogador. Já Reijnders e Mac Allister teriam sido apenas sondados até o momento. O pai de Alexis Mac Allister surpreendeu ao comentar sobre uma possível transferência do jogador.

- Estou bem no Liverpool e não preciso de nada. Tenho muito respeito pelo clube e não acho necessário falar sobre outras instituições. É como uma família. Tudo se resume a uma frase: 'Você nunca caminhará sozinho - seguiu.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Mac Allister já disputou 45 partidas pelos Reds, com seis gols marcados e cinco assistências. Ao todo, são 92 jogos com a camisa do Liverpool, marcando 13 tentos e contribuindo com 13 passes a gol em sua trajetória com o time.

➡️ Programa revela o que o presidente do Real disse a Ancelotti após eliminação na Champions

Real Madrid em busca de reforços

Buscando uma reformulação, o Real Madrid já começou a se movimentar em busca de reforços para a próxima temporada. A campanha do clube tem sido aquém do esperado, marcada por lesões em seu elenco reduzido e por atuações abaixo do nível esperado de craques da equipe.

As principais lacunas que o clube deseja preencher são os setores da defesa e do meio-campo. Na linha defensiva, o Real estaria praticamente acertado com Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, e em conversas com Huijsen, do Bournemouth. Na parte central, as negociações ainda são embrionárias: o clube segue monitorando nomes como Reijnders, do Milan, Zubimendi, da Real Sociedad, e Mac Allister, do Liverpool.