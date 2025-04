Endrick alcança marca de Cristiano Ronaldo e se aproxima de fazer história no Real Madrid

Autor de um dos gols do empate do Real Madrid contra a Real Sociedad, Endrick chegou a cinco gols marcados na Copa do Rei. Com isso, o brasileiro assumiu a artilharia ao lado de Julián Álvarez, que ainda joga a segunda partida da semifinal da competição contra o Barcelona, nesta quarta-feira (2).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mas além da briga pela artilharia, Endrick também alcança marcas importantes do ponto de vista pessoal em seu início de trajetória no Real Madrid. O centroavante é o primeiro jogador do clube espanhol a balançar as redes cinco vezes na Copa do Rei desde Cristiano Ronaldo, em 2012/2013.

continua após a publicidade

O brasileiro também persegue o português e busca ser o primeiro artilheiro da equipe merengue na competição após 14 anos. Em 2010/2011, Cristiano Ronaldo foi artilheiro ao lado de Lionel Messi da competição com sete gols marcados.

Neste momento, Endrick também seca Julián Álvarez para buscar a artilharia da Copa do Rei, o que o faria o sétimo brasileiro a conquistar tal feito. A última vez em que isso ocorreu foi com o Neymar, na temporada 2014/2015.

continua após a publicidade

Feitos de Endrick com o Real Madrid na Copa do Rei 2024/2025

Artilheiro da Copa do Rei ao lado de Julián Álvares (5 gols) Um gol a cada 70 minutos na Copa do Rei Primeiro jogador do Real Madrid a marcar 5 gols em uma única edição da Copa do Rei desde Cristiano Ronaldo, em 2012/2013

Marcas a serem alcançadas

Primeiro brasileiro artilheiro da Copa do Rei desde Neymar em 2014/2015

Sétimo brasileiro a se tornar artilheiro da Copa do Rei (Neymar, Luís Fabiano, Ewerthon, Barata, Rivaldo e Waldo Machado)