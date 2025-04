Endrick recebeu uma nova oportunidade como titular no Real Madrid, mas desagradou o técnico Carlo Ancelotti. O brasileiro iniciou o duelo com o Getafe, vencido pelos Merengues por 1 a 0, mas foi substituído na etapa final minutos após um lance que irritou o comandante italiano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos dez minutos do segundo tempo, o camisa 16 recebeu grande passe de Camavinga e saiu cara a cara com o goleiro David Soria. Porém, a ousadia falou mais alto, e a joia tentou uma cavadinha; a bola pegou pouca altura e parou nas mãos do arqueiro espanhol. Em coletiva após o triunfo, Carletto detonou a escolha do atacante na jogada.

continua após a publicidade

- Ele não pode fazer essas coisas. É um jovem e ainda tem que aprender, mas essas coisas no futebol não existem. Ele tem que tentar finalizar o mais forte possível. O Real Madrid não é um clube de teatro - disparou o treinador.

O confronto com o Geta marcou a primeira chance de Endrick entre os titulares blancos em um jogo de La Liga. Antes, o jogador só havia iniciado partidas na Champions League e na Copa do Rei, mas havia sido acionado em 18 oportunidades saindo do banco de reservas na liga nacional.

continua após a publicidade

➡️ Imprensa espanhola detona Rodrygo: ‘Acabaram os superpoderes’

🔢 Números de Endrick em Getafe 0x1 Real Madrid

⌛ 64 minutos em campo

🎯 2 finalizações

🧼 1 drible

❌ 2 grandes chances perdidas

🧠 100% de acerto nos passes (7 de 7)

🥊 1 falta cometida

Apesar do desempenho abaixo das expectativas de seu centroavante, o Madrid conquistou uma vitória importante longe de seus domínios. Ainda na primeira etapa, Arda Güler anotou um belo gol de fora da área, e garantiu os três pontos aos comandados de Ancelotti, que se mantiveram a quatro pontos do líder Barcelona, restando cinco jogos para o fim da competição.