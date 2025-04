Arda Güler, de 20 anos, foi o nome da vitória do Real Madrid em cima do Getafe, válida pela 33ª rodada da La Liga, na quarta-feira (23). Após a partida, Carlo Ancelotti fez questão de elogiar a partida do meia, que aproveitou a oportunidade no time titular em uma nova posição em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na vitória, o treinador de 65 anos escalou o Real Madrid com um tripé de meio-campo, formado por Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni; Arda Güler. Atacante de origem, o turco atuou como um meio-campista construtor e marcou um golaço aos 20 minutos de ação. Ancelotti elogiou a capacidade de controle e a qualidade individual do atleta na entrevista coletiva pós-jogo.

continua após a publicidade

— Sua capacidade de ditar o jogo são excepcionais. Em um 4-3-3 como o que usamos hoje, ele pode definitivamente jogar muito bem como meia central. Não apenas pelo gol que marcou, mas pela forma como controla o ritmo e constrói o jogo — disse o italiano.

— O futuro de Arda Güler será mais como meio-campista do que como atacante, pois a qualidade que ele tem na construção de jogadas é fenomenal — completou Ancelotti.

continua após a publicidade

⚪ Real Madrid 1x0 Getafe 🔵

Em primeiro tempo brigado, o Real começou com mais volume. pelas chegadas de Vini Jr no lado esquerdo de ataque. Um contra-ataque em velocidade fez o Real Madrid abrir o placar, que termuinou com a finalização do novo "preferido" de Ancelotti. Aos 32, quase o gol de Endrick, que recebeu de Vini Jr e tocou na saída do goleiro, mas o goleiro adversário salvou em cima da linha.

No segundo tempo, a equipe da casa voltou com a mesma postura de controle das ações ofesnivas do jogo. Camavinga, que entrou no lugar de Alaba aos 18, arrancou da intermediária e quase fez um bonito gol. Em mais um contra-ataque, Vinícius quase ampliou após jogada individual e bom chute, que rendeu um escanteio. No sábado (26), o Real Madrid volta a campo para enfrentar o Barcelona na final da Copa do Rei da Espanha, às 17h (de Brasília).

➡️ Ancelotti detona atitude de Endrick em jogo do Real Madrid: ‘Não é teatro’