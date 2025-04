Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, recebeu o respaldo de uma lenda do futebol mundial. Fabio Capello, figurinha carimbada no Prêmio Laureus, falou sobre a situação vivida por seu compatriota, e não mediu esforços em defender a continuidade do trabalho do italiano à frente dos Merengues.

- O que estão fazendo com ele é uma injustiça, considerando tudo o que ele conquistou com o Real Madrid. É um desrespeito. Carlo é o melhor técnico do mundo, pelos títulos que já conquistou - assegurou o "General".

Capello também indicou a pressão sofrida por Carletto, e deixou claro que há a necessidade de conquistar títulos quando se assume o Real. No momento, os Blancos estão em segundo em La Liga, a quatro pontos do líder Barcelona, e já caíram na Champions League, o que deixa em sobra apenas a Copa do Rei, que terá a final no sábado (26), em novo capítulo de "El Clásico".

- Será uma luta tremenda. O Real precisa vencer a Copa do Rei. Será crucial para o trabalho, há a necessidade de conquistar algo - analisou.

Fabio comandou o Madrid em duas oportunidades; primeiro, em 1996-97, garantiu o troféu do Espanhol e montou a base do título europeu do ano seguinte, mas uma discussão com o presidente Lorenzo Sanz tornou inviável sua permanência. Depois, retornou na temporada 2006-07, marcada por turbulências com astros na reta final da primeira era dos "Galáticos". Mesmo preterindo nomes como Ronaldo e Beckham, o italiano conseguiu levar o clube à conquista de La Liga, mas foi demitido em junho devido à decepção na Champions, em queda ainda nas oitavas de final, diante do Bayern de Munique.

A questão sobre o futuro em Madri foi trazida à tona diante do mau momento de Ancelotti. Mesmo com o reforço de Mbappé e um elenco recheado de astros como Vini Jr, Rodrygo e Bellingham, o italiano não conseguiu responder à altura, caiu na Champions em massacre do Arsenal com direito a 5 a 1 no agregado, e não tem mais o mesmo respaldo de Florentino.

Pesa contra a permanência também o fator Seleção Brasileira. Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tem como principal objetivo a aquisição do experiente treinador, e deve acelerar as tratativas em caso de demissão. O contrato entre as partes tem duração até o final do primeiro semestre de 2026, mas pode ser antecipado.