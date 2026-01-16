menu hamburguer
Futebol Internacional

Endrick abre o jogo sobre saída de Xabi Alonso do Real Madrid: 'Não pude assistir'

Atacante de 19 anos concedeu entrevistas aos portais "Marca" e "As", ambos da Espanha

Dia 16/01/2026
Endrick em coletiva de imprensa como jogador do Lyon, da França
imagem cameraEndrick observa durante coletiva de imprensa do Lyon (Foto: Olivier Chassignole/AFP)
No início deste ano e agora vestindo a camisa do Lyon, Endrick tem se mostrado cada vez mais acessível em entrevistas para esclarecer os capítulos recentes de sua carreira. Entre os temas que despertam maior curiosidade está a relação com Xabi Alonso nos tempos de Real Madrid. Aos jornais espanhóis "Marca" e "As", o brasileiro comentou pela primeira vez a notícia que dominou o noticiário nesta semana: a demissão do treinador.

Endrick deixou o Real Madrid em busca de maior minutagem para ampliar as chances de convocação por Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo de 2026. Na primeira metade da temporada 2025/26, o atacante perdeu o início do calendário por conta do processo de recuperação de uma lesão e, após retornar, teve poucas oportunidades sob o comando do então técnico Alonso.

Desde sua chegada, o treinador deixou claro que não via Endrick como peça central do elenco, em razão da concorrência interna com a estrela Kylian Mbappé e a promessa Gonzalo García. Ao todo, o camisa 9 disputou três partidas sob o comando de Xabi, sem participação direta em gols, ao longo de 99 minutos em campo.

Gratidão? 🗣️

No entanto, agora temporariamente distante de Madri, Endrick deixou claro que não tem qualquer problema com Alonso. Pelo contrário, o jovem afirmou ser grato pelo período de convivência e pelos ensinamentos recebidos. Para a imprensa espanhola, ele elogiou o profissional pela trajetória construída como jogador e, mais recentemente, como treinador.

— Aprendi muito com o Xabi em Madrid. Ele era um jogador de alto nível e entende muito de futebol. Apesar de ter ficado lesionado por um longo período e não ter podido treinar com todos, me beneficiei com o que ouvi dele. Agora estou aprendendo com o Paulo Fonseca (treinador do Lyon), que também é meticuloso. Se você tem a mente aberta, aprende todos os dias com grandes treinadores, e é isso que eu busco — disse Endrick ao "Marca"

— Estreei aqui quando a final foi disputada na Arábia Saudita (derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha). Não pude assistir à partida. Estou muito focado no Lyon, mas estarei torcendo por todos que me ajudaram em Madri, onde quer que estejam. Xabi foi um jogador brilhante, campeão mundial, um técnico campeão na Alemanha, e em breve estará em um novo clube ou em uma nova seleção — revelou o brasileiro ao "As".

Endrick: Xabi Alonso observa durante partida entre Real Madrid e RB Salzburg, válida pelo Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Charly Triballeau/AFP)
Xabi Alonso observa durante partida entre Real Madrid e RB Salzburg, válida pelo Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Charly Triballeau/AFP)

