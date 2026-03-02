menu hamburguer
Wolves x Liverpool: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 29ª rodada

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
17:15
Wolves x Liverpool: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Wolves x Liverpool: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Wolves e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h15 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
29ª rodada
Premier League
Data e Hora
Terça-feira, 3 de março, às 17h15 (de Brasília)
Local
Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
Árbitro
Thomas Bramall
Assistentes
Gary Beswick, Adam Nunn e Adam Herczeg (quarto árbitro)
Var
Timothy Wood (VAR1) e Wade Smith (AVAR)
Onde assistir

O Wolverhampton ocupa a 20ª posição da Premier League, com 12 pontos, e segue na luta para deixar a zona de rebaixamento. A vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa na última rodada renovou o ânimo da equipe, que trata cada partida em casa como decisiva na tentativa de reação na tabela.

O Liverpool aparece em quinto lugar, com 48 pontos, e chega embalado após golear o West Ham por 5 a 2. O time busca se aproximar ainda mais do grupo da frente e aposta no bom momento ofensivo para manter a sequência positiva. No último confronto entre as equipes, os Reds levaram a melhor ao vencer por 2 a 1.

Tudo sobre o jogo entre Wolves e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Wolverhampton 🆚 Liverpool
29ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de março às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Adam Herczeg (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood (VAR1) e Wade Smith (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Toti Gomes e Jackson Tchatchoua; André, João Gomes e Hugo Bueno; Jean-Ricner Bellegarde, Adam Armstrong e Mateus Mané.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto e João Pedro.

Van Dijk marcou um dos gols da goleada do Liverpool por 5 a 2 sobre o West Ham (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Van Dijk marcou um dos gols da goleada do Liverpool por 5 a 2 sobre o West Ham (Foto: Paul ELLIS / AFP)

