Atitude de Almada enlouquece torcedores do Palmeiras: 'Dá tempo'

Uma atitude do meia Thiago Almada deixou torcedores do Palmeiras enlouquecidos nas redes sociais ao longo desta segunda-feira (2). O meia foi alvo do Verdão durante esta janela de transferências, mas optou por ficar no Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

Depois da vitória do Alviverde sobre o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, Marlon Freitas, que foi titular, publicou uma foto em seu Instagram. Ex-companheiro do volante no Botafogo, Thiago Almada comentou a postagem do jogador do Palmeiras.

➡️Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não podemos contar'

➡️Torcedores do Botafogo comemoram contratação do Fluminense: 'Deus'

— Joga muito — comentou Almada sobre Marlon Freitas, do Palmeiras.

Nas redes sociais, o pequeno gesto foi o suficiente para agitar muitos palmeirenses. A diretoria do Verdão não negocia a chegada do meia neste momento. Veja atitude de Almada que agitou torcida do Palmeiras e a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Thiago Almada, alvo do Palmeiras, pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Veja comentários sobre o gesto do jogador

Postura de Simeone e mercado estrangeiro afastaram Almada do Palmeiras

O Palmeiras via em Thiago Almada uma oportunidade de mercado e sondou a situação do jogador argentino, atualmente no Atlético de Madrid. Porém, a postura de Diego Simeone e o interesse de clubes europeus dificultaram a missão do Verdão em contar com o meia-atacante.

A concorrência de equipes do futebol europeu, no entanto, é outro fator de dificuldade para o Palmeiras trazer Almada. Recentemente, o Verdão contratou Arias, do Wolverhampton, que faz função parecida com a do meia argentino.

continua após a publicidade

Cabe lembrar que Almada fez parte do elenco da Argentina que conquistou o Mundial de 2022, chegando a entrar em campo contra a Polônia, na última partida da fase de grupos. Em 2024, Almada, alvo do Palmeiras, foi um dos grandes destaques do Botafogo. Naquele ano, o Glorioso conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Palmeiras na temporada 2026! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.