 Brasileiro estreia na elite do Quirguistão e amplia trajetória internacional

O atacante brasileiro Yuri Silva vive um novo capítulo em sua carreira profissional. Após passagens pelo futebol europeu e asiático, o jogador fez sua estreia na primeira divisão do Quirguistão defendendo o FC OshMU, consolidando mais um passo em sua trajetória internacional. A oportunidade marca sua primeira experiência disputando a elite nacional de um país, resultado de um caminho construído com vivência em diferentes culturas e estilos de jogo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Formação competitiva em Portugal

Yuri teve uma passagem consistente por clubes portugueses nas divisões nacionais, ambiente reconhecido pela organização tática, intensidade competitiva e forte disciplina coletiva. O período em Portugal foi determinante para sua evolução técnica e compreensão estratégica do jogo.

continua após a publicidade

– Portugal foi muito importante na minha formação. É um futebol que exige leitura tática e disciplina. Cresci bastante nesse período – afirmou o atacante.

A experiência europeia trouxe bagagem que hoje se reflete na sua postura dentro de campo, especialmente no entendimento de posicionamento e movimentação ofensiva.

continua após a publicidade

Yuri Silva, jogador do FC OshMU (Foto: Divulgação)

➡️ Aposte em jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Vivência no futebol asiático

Antes de chegar ao Quirguistão, Yuri também acumulou uma experiência na Coreia do Sul, onde teve contato com um estilo de jogo caracterizado por intensidade física e velocidade nas transições. A passagem ampliou seu repertório competitivo e reforçou sua capacidade de adaptação a diferentes contextos esportivos.

Agora no futebol quirguiz, Yuri destaca o dinamismo das partidas e as particularidades locais. O atacante observa que o ritmo dos jogos é acelerado e que as transições ofensivas acontecem com frequência, exigindo concentração constante. Outro fator de adaptação tem sido o clima. Com temperaturas mais baixas do que aquelas enfrentadas anteriormente na carreira, o brasileiro vem passando por um processo natural de ajuste físico.

– É uma experiência diferente em vários aspectos. O clima é mais frio e o contexto cultural também é novo para mim, mas estou muito motivado para aproveitar essa oportunidade – completou.

Além das questões esportivas, o atleta ressalta a importância da adaptação cultural, encarando o momento como parte do crescimento profissional e pessoal. A estreia pelo FC OshMU simboliza a continuidade de um projeto de carreira pautado por desafios e evolução constante.

Com foco na temporada e no desempenho coletivo, Yuri Silva inicia essa fase com o objetivo de contribuir dentro de campo e fortalecer ainda mais sua trajetória no cenário internacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.