O Real Madrid demitiu Xabi Alonso após seis meses no cargo e anunciou Álvaro Arbeloa como substituto fixo no comando do time principal. Com a mudança, o nome de Endrick voltou a ser destaque entre torcedores merengues e na imprensa espanhola, uma vez que o jovem deixou a Espanha em busca de mais oportunidades até o término da temporada 2025/26, já que foi pouco aproveitado pelo técnico anterior.

No entanto, o Madrid decidiu manter Endrick no Lyon e não pretende acionar a cláusula contratual que permitiria interromper o empréstimo, válida até 20 de janeiro de 2026. Embora a definição formal dependa de Arbeloa, o entendimento interno é de que a permanência do brasileiro na França atende melhor ao planejamento esportivo do clube.

A cláusula, revelada pelo jornalista Fabrizio Romano, foi incluída como medida de segurança caso o atacante não se adaptasse ao novo ambiente ou perdesse espaço de forma significativa. Nenhum desses cenários se confirmou até o momento. Endrick marcou na estreia pelo Lyon, na partida contra o Lille pela Copa da França, e recebeu avaliação positiva em sua primeira atuação como titular.

Endrick ❌ Real Madrid

A relação da joia com Alonso era considerada desgastada. Desde sua chegada, o treinador deixou claro que não via Endrick como peça central do elenco, em função da concorrência interna com a estrela Kylian Mbappé e a promessa Gonzalo García. A escassez de minutos em campo acelerou a busca por um empréstimo que garantisse protagonismo ao brasileiro, especialmente visando sua convocação para a Seleção na disputa da Copa do Mundo de 2026.

Endrick é substituído para a entrada de Kylian Mbappé na partida entre Real Madrid e Real Sociedad, válida pela La Liga 2024/25 (Foto: Javier Soriano/AFP)

Segundo a imprensa espanhola, Endrick é bem avaliado por Arbeloa e pela diretoria do Real, sobretudo em perspectiva de longo prazo. Aspectos físicos também influenciaram a decisão pelo empréstimo, com o clube entendendo que a sequência de jogos será essencial para consolidar sua evolução.

