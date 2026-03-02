Veja os gols de Real Madrid x Getafe: visitante abre placar com golaço

Na perseguição ao Barcelona, o Real Madrid recebe o Getafe, pela 26ª rodada da La Liga, nesta segunda-feira (2), no Santiago Bernabéu. Os merengues ocupam a vice-liderança do Campeonato Espanhol, enquanto os visitantes lutam contra o rebaixamento.

Real Madrid 0 x 1 Getafe - Satriani

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Martín Satriano pegou a sobra de primeira e acertou a gaveta de Courtois.

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid cumpriu a missão no meio de semana após passar para as oitavas de final da Champions League. Após vencer a ida, o time triunfou novamente sobre o Benfica e se garantiu na próxima fase do torneio. Agora, pela quinta temporada seguida, irá enfrentar o Manchester City em um mata-mata continental. Antes do início destes duelos, terá dois jogos válidos pela La Liga.

O tropeço para o Osasuna na última rodada retirou os Merengues da ponta da tabela. Para se aproximar do Barça, que venceu o Villarreal no sábado (28), Arbeloa terá que remontar a defesa. Huijsen e Raúl Asencio se lesionaram e são baixas no duelo. A tendência é que Alaba faça a dupla de zagueiros com Rüdiger. Outro desfalques é Kylian Mbappé, com problema crônico no joelho. O atacante não tem prazo para um retorno. Já Rodrygo deve ser relacionado após recupera de uma lesão.

Escalação: Courtois; Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Güler e Thiago; Vini Jr e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa

Getafe - Momento e escalação

O Getafe viu a sequência de quatro partidas sem perder na competição ser interrompida na última rodada. Eram duas vitórias e dois empates antes do revés mínimo para o Sevilla. A derrota por 1 a 0 deixou os Azulones na 13ª posição, com 29 pontos. A equipe vem cumprindo seu objetivo de ficar longe do rebaixamento, já que são cinco pontos de vantagem do Z3.

Mesmo assim, Bordalás vem ligando o alerta para somar pontos nesta reta final. O treinador não terá à disposição o meia Djené, que foi expulso na última partida. Mario Martín é o cotado para iniciar como titular. O zagueiro Abqar saiu com dores no duelo diante do Sevilla e segue como dúvida, podendo ser poupado no encontro.

Escalação: David Soria; Kiko Femenía, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero e Juan Iglesias; Rico, Luis Milla e Arambarri; Martín Satriano e Luis Vázquez. Técnico: José Bordalás.

