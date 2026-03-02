Juan Bezerra valoriza vitória em confronto direto e destaca força do Zamalek no Egito

O atacante Juan Bezerra foi o grande destaque na vitória do Zamalek por 1 a 0 sobre o Pyramids, pela Premier League do Egito, no domingo (1º). Com o triunfo, a equipe de Gizé abriu vantagem sobre o maior rival na liderança e chegou aos 40 pontos, enquanto a equipe de Cairo estacionou nos 37 pontos.

Eleito melhor jogador em campo no clássico, Juan Bezerra valorizou o triunfo em um confronto direto tão importante e destacou a força da equipe para se manter no topo da classificação da Premier League.

— Desde o início a gente sabia que seria um jogo decidido nos detalhes, como um confronto direto de líderes pede. Enfrentamos uma equipe forte, que não está na briga pela ponta por acaso, e isso valoriza ainda mais a nossa vitória. O grupo mostrou uma força mental para suportar a pressão fora de casa e vencer. Foi uma vitória fundamental para nos dar moral, mas mantendo os pés no chão, porque sabemos que temos os playoffs pela frente e será outro campeonato.

Juan Bezerra tem sido peça fundamental no Zamalek desde que chegou ao clube. Eleito o melhor estrangeiro do país em 2025, o brasileiro vem fazendo uma grande temporada, tanto na Premier League do Egito quanto na Taça das Confederações da CAF. Nos últimos seis jogos, são dois gols, uma assistência.

— Pessoalmente tenho vivido um momento especial dentro de campo. Estou feliz de poder contribuir com a grande fase do time não só com gols e assistências, mas também com boas atuações. Espero que essa boa fase continue e que a gente continue brigando pelos títulos que temos pela frente.

O próximo compromisso do Zamalek será na próxima sexta-feira. Na penúltima rodada da primeira fase da Premier League do Egito, a equipe recebe o Al Ittihad, às 16h30 (de Brasília), e pode garantir o primeiro lugar geral caso vença e Pyramids e Al-Ahly, segundo e terceiro colocados, tropecem.

