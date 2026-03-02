Deadpool no Santa Cruz? O que o Lance! sabe sobre o interesse de Ryan Reynolds
Ator de Hollywood é dono de outros clubes, como Wrexham, da segunda divisão inglesa, Internacional de Bogotá, da Colômbia, e possui parte do Necaxa, do México
Uma notícia publicada por um perfil da Inglaterra ("Topskills Sports UK") movimentou o futebol brasileiro nesta segunda-feira: o interesse de Ryan Reynolds, ator canadense conhecido por dar vida ao super-herói Deadpool, em comprar ações do Santa Cruz. Mas o que é verdade nesta história?
O Lance! entrou em contato com o clube pernambucano e conversou com Ivan Júnior, diretor de comunicação do Santa Cruz. O profissional disse que não recebeu nenhuma informação oficial da presidência sobre o assunto.
Ryan Reynolds no futebol
O possível interesse de Ryan Reynolds no Santa Cruz, no entanto, não é tão distante da realidade do ator. O canadense é dono de alguns clubes em diferentes locais, sendo o mais conhecido o Wrexham, da segunda divisão inglesa, conquistada na última temporada.
A compra de Ryan e Rob impulsionou a relevância do clube, que ganhou fãs ao redor do mundo por conta de uma produção audiovisual. A série "Bem-vindo ao Wrexham" mostra os bastidores das temporadas de sucesso do clube, e alavancou o nome dos Dragões Vermelhos aos torcedores que acompanham de maneira escassa as divisões inferiores da Europa.
Notícia gera festival de memes na web
Diversos torcedores do Santa Cruz usaram as redes sociais para repercutir a notícia do perfil inglês. Uma onda de memes tomou conta da web, e o personagem Deadpool foi o mais usado pelos internautas para ilustrar a informação.
Em alguns casos, torcedores usaram IA para "vestir" o super-herói com o escudo do time. "O Arruda te espera", escreveu um internauta.
