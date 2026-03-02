Deadpool no Santa Cruz? O que o Lance! sabe sobre o interesse de Ryan Reynolds

Uma notícia publicada por um perfil da Inglaterra ("Topskills Sports UK") movimentou o futebol brasileiro nesta segunda-feira: o interesse de Ryan Reynolds, ator canadense conhecido por dar vida ao super-herói Deadpool, em comprar ações do Santa Cruz. Mas o que é verdade nesta história?

O Lance! entrou em contato com o clube pernambucano e conversou com Ivan Júnior, diretor de comunicação do Santa Cruz. O profissional disse que não recebeu nenhuma informação oficial da presidência sobre o assunto.

Ryan Reynolds no futebol

O possível interesse de Ryan Reynolds no Santa Cruz, no entanto, não é tão distante da realidade do ator. O canadense é dono de alguns clubes em diferentes locais, sendo o mais conhecido o Wrexham, da segunda divisão inglesa, conquistada na última temporada.

A compra de Ryan e Rob impulsionou a relevância do clube, que ganhou fãs ao redor do mundo por conta de uma produção audiovisual. A série "Bem-vindo ao Wrexham" mostra os bastidores das temporadas de sucesso do clube, e alavancou o nome dos Dragões Vermelhos aos torcedores que acompanham de maneira escassa as divisões inferiores da Europa.

Poster da série "Bem-vindos ao Wrexham" (Foto: Reprodução)

Notícia gera festival de memes na web

Diversos torcedores do Santa Cruz usaram as redes sociais para repercutir a notícia do perfil inglês. Uma onda de memes tomou conta da web, e o personagem Deadpool foi o mais usado pelos internautas para ilustrar a informação.

Em alguns casos, torcedores usaram IA para "vestir" o super-herói com o escudo do time. "O Arruda te espera", escreveu um internauta.

