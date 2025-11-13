Eliminatórias da Europa: o que está em jogo durante a Data Fifa de novembro?

As duas rodadas finais das Eliminatórias Europeias prometem fortes emoções. Potências do continente entram em campo com diferentes cenários: algumas próximas da vaga na Copa do Mundo de 2026, outras ainda sob risco de repescagem.

Pelo regulamento, o líder de cada grupo garante classificação direta, enquanto o segundo colocado disputa a repescagem. França e Portugal estão muito perto de carimbarem seus passaportes para a Copa, enquanto a Itália ainda precisa combinar resultados.

O que cada seleção precisa fazer para se garantir na Copa

Alemanha

A equipe de Julian Nagelsmann lidera o Grupo A, empatada em pontos com a Eslováquia. Enfrenta Luxemburgo na sexta (14) e decide a vaga contra os eslovacos, em casa, na segunda (17). Uma vitória simples garante o controle da situação — um empate na rodada final bastará.

Nick Woltemade comemora gol da Alemanha diante da Irlanda do Norte (Foto: Paul Faith / AFP)

Itália

Após ficar fora das duas últimas Copas, a Azzurra chega pressionada no Grupo I. Já assegurada na repescagem, a equipe precisa vencer Moldávia e Noruega (líder do grupo) para sonhar com a vaga direta. Qualquer tropeço pode adiar o retorno dos italianos ao Mundial.

Gennaro Gattuso, técnico da Itália, em coletiva de imprensa (Foto: Divulgação)

França

Com 10 pontos, a equipe de Didier Deschamps depende apenas de si. Uma vitória sobre a Ucrânia nesta quinta (13) já garante presença na Copa. Mesmo com empate, os franceses ainda podem se classificar na rodada final contra o Azerbaijão.

Jogadores da França comemoram gol de Michael Olise contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Espanha

A campeã europeia lidera o Grupo E com campanha sólida: 12 pontos e 15 gols marcados. Para confirmar a vaga, basta vencer a Geórgia no sábado (15) e torcer por tropeço da Turquia. Caso contrário, a decisão ficará para o confronto direto contra os turcos na última rodada.

Espanha comemora gol contra a Georgia nas Eliminatórias (Foto: Jose Jordan / AFP)

Portugal

Com Cristiano Ronaldo à frente, Portugal domina o Grupo F. Uma vitória sobre a Irlanda, na quinta (13), já garante a classificação. Mesmo com empate, os lusos avançam se a Hungria não vencer a Armênia.

Jogadores de Portugal comemoram gol marcado sobre a Hungria, nas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Holanda

Líder do Grupo G, a Laranja soma 16 pontos e precisa apenas de um triunfo contra a Polônia, vice-líder, na sexta (14), para confirmar a vaga. A equipe de Ronald Koeman fecha a campanha contra a Lituânia, em casa.

Memphis é festejado por companheiros da Holanda após marcar gol contra Malta (Foto: Koen Van Weel/AFP)

Bélgica

Com 14 pontos e um jogo a menos, a Bélgica depende só de si. Uma vitória sobre o Cazaquistão, no sábado (15), já assegura a vaga direta. Na última rodada, os belgas encara Liechtenstein, em casa.

Lukaku comemora gol da Bélgica (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

