Eliminatórias da Europa: o que está em jogo durante a Data Fifa de novembro?
Veja o panorama das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
As duas rodadas finais das Eliminatórias Europeias prometem fortes emoções. Potências do continente entram em campo com diferentes cenários: algumas próximas da vaga na Copa do Mundo de 2026, outras ainda sob risco de repescagem.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Bastidores de Endrick: Real Madrid já vê saída próxima, e França desponta como destino
Futebol Internacional11/11/2025
- Atlético Mineiro
Atlético-MG ‘mete medo’, diz jornal argentino alertando Lanús, adversário na final da Sula
Atlético Mineiro11/11/2025
- Fora de Campo
Europeus se chocam após atitude de Xabi Alonso com Vini Jr: ‘Precisa parar’
Fora de Campo11/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Pelo regulamento, o líder de cada grupo garante classificação direta, enquanto o segundo colocado disputa a repescagem. França e Portugal estão muito perto de carimbarem seus passaportes para a Copa, enquanto a Itália ainda precisa combinar resultados.
➡️Uefa cogita mudar formato das Eliminatórias da Europa; Fifa precisa aprovar alteração
O que cada seleção precisa fazer para se garantir na Copa
Alemanha
A equipe de Julian Nagelsmann lidera o Grupo A, empatada em pontos com a Eslováquia. Enfrenta Luxemburgo na sexta (14) e decide a vaga contra os eslovacos, em casa, na segunda (17). Uma vitória simples garante o controle da situação — um empate na rodada final bastará.
Itália
Após ficar fora das duas últimas Copas, a Azzurra chega pressionada no Grupo I. Já assegurada na repescagem, a equipe precisa vencer Moldávia e Noruega (líder do grupo) para sonhar com a vaga direta. Qualquer tropeço pode adiar o retorno dos italianos ao Mundial.
➡️O que aconteceu com o futebol italiano?
França
Com 10 pontos, a equipe de Didier Deschamps depende apenas de si. Uma vitória sobre a Ucrânia nesta quinta (13) já garante presença na Copa. Mesmo com empate, os franceses ainda podem se classificar na rodada final contra o Azerbaijão.
Espanha
A campeã europeia lidera o Grupo E com campanha sólida: 12 pontos e 15 gols marcados. Para confirmar a vaga, basta vencer a Geórgia no sábado (15) e torcer por tropeço da Turquia. Caso contrário, a decisão ficará para o confronto direto contra os turcos na última rodada.
➡️Lamine Yamal é cortado da seleção da Espanha, e briga entre Barcelona e Federação ganha novo capítulo
Portugal
Com Cristiano Ronaldo à frente, Portugal domina o Grupo F. Uma vitória sobre a Irlanda, na quinta (13), já garante a classificação. Mesmo com empate, os lusos avançam se a Hungria não vencer a Armênia.
➡️Portugal terá três desfalques de peso para encarar a Irlanda
Holanda
Líder do Grupo G, a Laranja soma 16 pontos e precisa apenas de um triunfo contra a Polônia, vice-líder, na sexta (14), para confirmar a vaga. A equipe de Ronald Koeman fecha a campanha contra a Lituânia, em casa.
Bélgica
Com 14 pontos e um jogo a menos, a Bélgica depende só de si. Uma vitória sobre o Cazaquistão, no sábado (15), já assegura a vaga direta. Na última rodada, os belgas encara Liechtenstein, em casa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias