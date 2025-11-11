Atlético-MG 'mete medo', diz jornal argentino alertando Lanús, adversário na final da Sula

Em publicação nesta segunda-feira (10), o jornal Argentino "Olé" ressaltou a boa fase do Atlético. A matéria diz para o Lanús (ARG), adversário do Galo na final da Sul-Americana, ficar atento, e que a equipe alvinegra "mete medo" nos adversários.

O jornal destacou a boa sequência que o Atlético vive sob o comando de Sampaoli e o poder de reação para virar a última partida contra o Sport. O time perdia por 2 a 0 e virou para 4 a 2 com incríveis quatro gols em 15 minutos.

Jornal argentino Olé (reprodução)

Final da Sul-Americana

Atlético e Lanús se enfrentam no sábado, 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai, em busca da taça da Copa Sul-Americana 2025. A partida acontece em campo neutro, no Estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia, às 17h (Horário de Brasília).

O Galo terminou em segundo do Grupo H e foi para os playoffs da competição, onde eliminou o Atlético Bucaramanga em uma dramática decisão por pênaltis. Após isso, passou por Godoy Cruz (ARG) nas oitavas, Bolívar (BOL) nas quartas, e Independiente del Valle (EQU) nas semifinais, até chegar a grande final.

Já o Granate, como é apelidado o Lanús, passou em primeiro do Grupo G, que contava com o Vasco da Gama, e avançou direto às oitavas. Nessa fase, passou pelo rival nacional Central Córdoba, eliminou outro brasileiro, o Fluminense nas quartas, e a Universidad de Chile na semifinal.

Sequência positiva do Atlético

O Atlético tem como principal foco, o título da Sul-Americana, no entanto, vive bom momento também no Campeonato Brasileiro, recuperando-se dentro da competição. A equipe comandada por Sampaoli vem de uma sequência de quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate, conquistado com um jogador a menos durante toda a partida.

A fase boa do Galo fez a equipe mudar o foco no torneio nacional. Segundo o próprio treinador, a busca será por uma vaga via brasileirão na Libertadores 2026; O Atlético tem 43 pontos e ocupa a nona colocação, a oito do Fluminense, último time do grupo de classificação ao torneio continental.

