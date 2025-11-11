Atlético-MG 'mete medo', diz jornal argentino alertando Lanús, adversário na final da Sula
Imprensa destacou momento vivido pelo Atlético
- Matéria
- Mais Notícias
Em publicação nesta segunda-feira (10), o jornal Argentino "Olé" ressaltou a boa fase do Atlético. A matéria diz para o Lanús (ARG), adversário do Galo na final da Sul-Americana, ficar atento, e que a equipe alvinegra "mete medo" nos adversários.
Ainda restam ingressos para o Atlético-MG na final da Sul-Americana? Confira
Atlético Mineiro
Hulk será homenageado pelo Atlético-MG na Arena MRV contra o Fortaleza
Atlético Mineiro
As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Fortaleza
Atlético Mineiro
O jornal destacou a boa sequência que o Atlético vive sob o comando de Sampaoli e o poder de reação para virar a última partida contra o Sport. O time perdia por 2 a 0 e virou para 4 a 2 com incríveis quatro gols em 15 minutos.
Final da Sul-Americana
Atlético e Lanús se enfrentam no sábado, 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai, em busca da taça da Copa Sul-Americana 2025. A partida acontece em campo neutro, no Estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia, às 17h (Horário de Brasília).
O Galo terminou em segundo do Grupo H e foi para os playoffs da competição, onde eliminou o Atlético Bucaramanga em uma dramática decisão por pênaltis. Após isso, passou por Godoy Cruz (ARG) nas oitavas, Bolívar (BOL) nas quartas, e Independiente del Valle (EQU) nas semifinais, até chegar a grande final.
Já o Granate, como é apelidado o Lanús, passou em primeiro do Grupo G, que contava com o Vasco da Gama, e avançou direto às oitavas. Nessa fase, passou pelo rival nacional Central Córdoba, eliminou outro brasileiro, o Fluminense nas quartas, e a Universidad de Chile na semifinal.
Sequência positiva do Atlético
O Atlético tem como principal foco, o título da Sul-Americana, no entanto, vive bom momento também no Campeonato Brasileiro, recuperando-se dentro da competição. A equipe comandada por Sampaoli vem de uma sequência de quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate, conquistado com um jogador a menos durante toda a partida.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
A fase boa do Galo fez a equipe mudar o foco no torneio nacional. Segundo o próprio treinador, a busca será por uma vaga via brasileirão na Libertadores 2026; O Atlético tem 43 pontos e ocupa a nona colocação, a oito do Fluminense, último time do grupo de classificação ao torneio continental.
Leia mais notícias do Atlético-MG
➡️Conmebol libera venda de novo lote de ingressos para final da Sul-Americana; veja preços
➡️As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Fortaleza
- Matéria
- Mais Notícias