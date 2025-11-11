Portugal terá três desfalques de peso para encarar a Irlanda

A seleção portuguesa vai enfrentar a Irlanda, na próxima quinta-feira (13), em Dublin, buscando assegurar a classificação para a Copa do Mundo de 2026, mas terá três desfalques de peso no duelo decisivo. Bruno Fernandes, suspenso, não está relacionado para o duelo contra os irlandeses, enquanto que Nuno Mendes e Pedro Neto, lesionados, sequer estão na convocação de Roberto Martínez.

O trio português faz parte da espinha dorsal titular de Roberto Martínez, principalmente Nuno Mendes e Bruno Fernandes, protagonistas da equipe campeã da Nations League. Em contrapartida, João Cancelo e João Neves regressaram à convocação após terem ficado ausentes dos jogos da Data Fifa de outubro, também devido a problemas físicos.

O mais curioso é que, sem Nuno Mendes, Roberto Martínez não convocou nenhum lateral-esquerdo 'puro', selecionando João Cancelo, Diogo Dalot e Nelson Semedo, todos destros, como postulantes à duas vagas no time inicial.

Nuno Mendes disputa espaço com Bolla em duelo entre Hungria e Portugal, nas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

As lesões de Nuno Mendes e Pedro Neto

Na última semana, o PSG revelou que Nuno Mendes sofreu uma entorse no joelho esquerdo na derrota para o Bayern, em duelo da Champions League, e está entregue ao departamente médico do clube "«nas próximas semanas "pelas próximas semanas".

A ausência de Pedro Neto apareceu como uma surpresa, tendo em conta que o extremo português foi titular no último sábado (8) pelo Chelsea, na vitória sobre o Wolverhampton, pela Premier League. Em nota oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou que a decisão de dispensar o jogador foi tomada em conjunto entre o departamento médico dos Blues e a Direção de Saúde e Performance da seleção.

